Marvel'ın 2013'ten beri severek oynanan oyunu Marvel Heroes, oyunun geliştiricisi Gazillion'un özensiz tavırlarından dolayı kapatılacak.

Disney, oyuncu kitlesinin büyük bir kısmının hala severek oynadığı Marvel Heroes’i kapatacaklarını duyurdu. Oyunun geliştiricisi Gazillion Entertainment ile olan ilişkilerinin son bulduğunu belirten Marvel temsilcisi, kısa süre sonra Marvel Heroes oyununun kapanacağını söyledi. Disney, Marvel'ı satın aldığından beri bazı radikal kararlar almaya devam ediyor.

Marvel temsilcisi, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Marvel Heroes topluluğuna, Gazillion Entertainment ile olan ilişkimizi sona erdirdiğimizi ve Marvel Heroes oyununun kapatılacağını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Marvel Heroes topluluğuna katılan oyunculara içtenlikle teşekkür ediyoruz. Oyun aktif olduğu sürece güncellemelerimizi yapacağız.”

2013’te PC için piyasaya sunulan Marvel Heroes, bu yılın başlarında PS4 ve Xbox One’a da çıkmıştı. Genel olarak Blizzard’ın Diablo oyunu ile benzerlik gösteren Marvel Heroes, güzel bir kitle ile yoluna devam ediyordu.

Marvel Heroes, geçtiğimiz aylarda bazı sıkıntılar yaşadığını oyunculara belli ediyordu. Geliştirici Gazillion, haftalık topluluk güncellemelerinin dördünü, ayrıca oyunun Cadılar bayramı etkinliği ve Thor: Ragnarok filmi içeriğini zamanında eklememişti. Oyuncular, ayrıca forumlardaki iki yöneticinin kısa süre önce kaybolduğuyla ilgili söylentiler çıkarmışlardı.

2013’ten beri güzel bir süreç geçiren oyunun bu şekilde son bulması hoş olmasa da, her güzel şeyin bir sonu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle PC oyuncularının ilgisini kazanan Marvel Heroes, zamanı henüz açıklanmasa da kısa süre içerisinde kapatılacak.

Peki, siz Marvel Heroes oynuyor muydunuz? Oynuyorsanız, konu hakkında düşünceleriniz nelerdir?