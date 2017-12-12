Milli Piyango İdaresi’nin düzenleyeceği çekilişle verilecek 61 milyon TL’lik büyük ikramiye öncesi Diyanet’ten ‘yılbaşı fetvası’ geldi.

Diyanet, zengin olma hayalleriyle Yılbaşı Özel Çekilişi’nde verilecek 61 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanmak adına bilet kuyruğuna giren vatandaşları ikilemde bırakan bir fetva yayınladı. ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır’ diyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı sitesi üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.

‘Yılbaşı bileti almak günah mıdır?’ sorusuna karşılık olarak Diyanet, şu cevabı verdi: “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır.”

Devletin bu tarz şans oyunlarından elde ettiği hasılatlar için de bir açıklama yapan Diyanet: “Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir” dedi.