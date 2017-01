Donald Trump, Nükleer Savaş Başlatabilir mi?

Trump artık resmi olarak ABD Başkanı. Peki bu durum, bir nükleer savaşın da habercisi olabilir mi?

Barrack Obama'dan görevi devr alan Donald Trump, artık resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki tek adam ve ABD'nin bütün nükleer silahları, artık Trump'ın elinin altında.

Peki Trump, yarın bir gün çıkıp da nükleer bir savaş başlatmak istese, onu durdurabilecek yasal güvenlik önlemleri mevcut mu? Koskoca Amerika, ne yapacağı belli olmayan bir adama, sırf başkan seçildi diye nükleer silahlarının tümünün kullanım yetkisini verecek değildir herhalde, değil mi?

Değil. Evet, aynen öyle. Tüm ve tek yetki Trump'da. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndaki faciadan sonra bir başkanın -hele de ABD Başkanı'nın- yeniden nükleer silah kullanmaya ne denli cesareti vardır, orası tartışılır. Çünkü bu kez II Dünya Savaşı'ndaki gibi ucuz kurtulmaları pek mümkün değil.

Ancak, Kuzey Kore'nin nükleer silah testlerini giderek arttırması ve bu durumun karşısında Rusya'nın da nükleer silah sayısını arttıracağını açıklamasının ardından Trump da bir süre önce attığı tweet'te, ABD'nin de nükleer silah kapasitesini genişletmesi gerektiğini belirtmişti.

Açıklamalarına bakıldığı zaman Trump, ABD başkanları arasında nükleer konusunda en sivri ve tehditkar açıklamaları yapan isim olarak ön plana çıkmakta. Aslında Trump, bu konuda epey tutarsız da davranıyor diyebiliriz. Seçim kampanyası döneminde nükleer silahların dünya açısından en büyük sorun olduğunu dile getiren Trump, aynı zamadan Amerika ve Rusya'nın nükleer silah profillerini genişletme konusunda beraber çalışabileceklerini de söylemişti.

Ayrıca Japonya ve Güney Kore'nin kendi nükleer silahlarını üretmeye başlayabileceklerinin altını çizen Trump, hem nükleer silah kullanma konusunda ciddi derecede olumsuz düşündüğünü belirtmiş, hem de İŞİD gibi tehditlere karşı nükleer silahların çözüm olabileceğini söylemişti. Yani Trump'ın bu konuda kesin olarak nasıl bir görüşe sahip olduğu kestirmek epey zor. Fakat bir ABD başkanının nükleer silahlar ve onların kullanımı hakkında bu denli açık ve sık şekilde konuşması, daha önceden rastlanmamış bir şey.

Trump, Bir Nükleer Bombayı 12 Dakikada Gönderebilir

ABD Başkanı olarak Donald Trump'ın istediği an, istediği ülkeye karşı nükleer silah kullanma yetkisi bulunmakta. Üstelik bunu yapması için gereken süre sadece ve sadece 12 dakika. Yani şu an Trump "ben Kuzey Kore'ye nükleer bomba atacağım" dese, hazır halde bekleyen nükleer silahın aktif edilmesi, atılacağı yerin belirlenmesi ve fırlatılması 12 dakika sürüyor. Ancak bu durum ABD'nin her nükleer saldırıya karşılık verebileceği anlamını taşımıyor.

Bunun sebebi ise yine 12 dakikayla alakalı. Şöyle ki, Rusya şu an için ABD'ye bir nükleer füze gönderse, muhtemelen ABD gerekli cevabı vermeye vakit bulamadan füze Beyaz Sarayı vurmuş olacak. Zaten nükleer silahların da en büyük tehlikesi bu. Yani asıl sıkıntı, "acaba karşı taraf benden önce harekete geçer mi?" diye tereddüt etmekte. Soğuk Savaş döneminde ABD ile Rusya'yı burun buruna getiren ve o dönem gerginliğin tavan yapmasına sebep olan şeylerin başında da liderlerin içinde bulunduğu bu tereddüt durumu gelmekteydi.

Peki nükleer düğmesinin Trump'ın parmak ucunda oluşu bizi endişelendirmeli mi? Aslında komplo teorileri kuran ve Trump'ı sevmeyen insanların aksine bu durum aslında çok da endişeleneceğimiz bir şey değil. Yani Obama döneminde ne kadar endişeliyseniz, Trump'da da aynı endişeyi taşıyacaksınız. Bunun nedeni, yazının başında da belirttiğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi.

Günümüzde liderler nükleer silahlar konusunda hiç çekinmeden atıp tutabiliyor. Fakat nükleer silah kullanmanın sonuçları, kullanan ülke açısından da pek iyi olmayacaktır. Bir kere İkinci Dünya Savaşı'ndaki şartlar ile günümüz kıyaslandığında tablo çok farklı. ABD, bir yere nükleer füze atmadan önce iki kere düşünmeli çünkü bu sefer çok büyük ihtimalle sağlam bir karşılık alacak. Aynı şey diğer ülkeler için de geçerli.

Yani burada ABD ve Rusya gibi ülkeleri, kavga öncesi kendilerini şişiren horozlar olarak ele alabilir. Ortada bir güç gösterisi var ve bu gösterinin ürünü olarak nükleer silahların sayısı giderek artıyor. Ancak artık 21. yüzyıldayız ve yapılacak en ufak bir hamle, Dünya'yı dönüşü olmayan bir yola sokabilir. O sebeple Trump da olsa düğmeye basmadan önce en az elli kere düşünecek -ve muhtemelen- vazgeçecektir. He olur da gözü döner, vazgeçmezse, o zaman biz de artık "dünya gözüyle bir nükleer savaşa tanık olduk" deriz. Bu arada bir nükleer saldırıdan kurtulmamız ne derece mümkün, onu da bir anlatalım.