Donald Trump, kendi web sayfasında Obama’ya laf sokma istemiyle hata mesajına özel bir şeyler yazdı, ancak yazılan kod yanlış olunca istenilen başarıya ulaşılamadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı Donald Trump, kuşkulu kariyeri boyunca pek çok şey denedi ve başarısız oldu. Trump Üniversitesi, Trump Steaks(Biftek) gibi pek çok yan şirket açan Trump, başarısızlığı çok iyi biliyor. Buna rağmen kendi ülkesinin en büyük şirketlerinden birine sahip olan Trump, şu sıralar Amerika’yı yönetme biçimiyle tepkiler çekmeye devam ediyor. Başkanlık sürecinin bir başarı mı yoksa başarısızlık mı olduğunu sorgulayan Amerikalılar, genel olarak başkanlarından memnun değiller.

Özellikle Twitter’la bu kadar haşır neşir bir başkana göre dijital dünyaya hiçbir şekilde hükmedemeyen Trump, başka insanlara laf sokmasıyla ünlü. Birisi olsa da sataşsam politikası üzerine giden ve bu zamana kadar sergilediği politikayla tüm dünyaya kendisini düşman etmeyi başaran başkan, şimdi de 44. Amerika Başkanı Barack Obama’ya laf atmasıyla konuşuluyor.

Donald Trump’a ait olan Cumhuriyetçi Milli Komite web sitesinde gizlenmiş bir mesajda, gizlice Obama’ya bir gönderme yapılmış.

Christopher Ingraham tarafından ortaya atılan görüntülere göre, eğer sitede bir hata meydana gelirse bu mesaj gösterilecekti;

“Hata! Bir şeyler ters gitti. Obama’nın aksine sorunu çözmeye çalışıyoruz… ve bir golf sahasında değil” şeklinde yer alan hata mesajında, Obama’nın başkanlık döneminde bir gün boyunca durduğu golf sahasına gönderme yapılıyor.

Yalnız bu hata ile ilgili bir sorun var (korkunç mizah girişiminin dışında): Web sitesindeki kod, asla gösterilmeyecek şekilde yazılmış. Yani, böyle bir şaka yapmak istemiş olsalar bile bunu doğru şekilde yapamamışlar.

Donald Trump gibi Twitter’da bu kadar etkin bir başkana böyle internet hataları hiç yakışmıyor. Ben ve eminim birçok kişi, kendisinin daha yaratıcı olmasını beklerdik.