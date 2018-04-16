Dövizdeki Artış, Araçların Yedek Parça Fiyatlarını Uçurdu!

Dolar ve Euro'nun önüne geçilemeyen değer artışı, otomobil yedek parçalarının her geçen gün biraz daha pahalılaşmasına neden oldu. Kur yüzünden vatandaşlar, araç bakımlarını erteliyorlar.

Dolar 4, Euro ise 5 TL’yi aşmış durumda. Kurdaki bu ciddi artış, otomobil pazarının büyük bir kısmı dışarı bağımlı olan Türkiye’deki otomobil sahiplerini de ciddi şekilde etkiliyor. Fren balatalarını değiştirmek ya da yıpranmış lastikleri yenilemek, artık hiç de kolay değil. Yetkili servislerin yaptırdığı 10 bin bakımları yalnızca son beş gün içinde 600 TL'den 800 TL'ye çıkmış durumda. Hal böyle olunca da vatandaşlar araç bakımlarını ertelemek zorunda kalıyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Özel servis sahibi Ömer Akıncı, "Araç bakım fiyatları dolar ve euro ile birebir orantılı. Örneğin dolar %10 artıyorsa bunun piyasaya yansıması %20 olur. Sebebi ise getirdiğimiz parçaların hepsi euro ve dolar üzerinden olmasıdır. 5-6 gün öncesine kadar standart bir aracın bakımı (balatalar dahil) 1800 TL iken şimdi bu fiyat 2200 TL’ye kadar çıktı."

Vatandaşların fiyatlar nedeni ile bakımlarını ihmal etmek zorunda kaldığını belirten Akıncı, ‘’Vatandaşlar bu pahalılık sebebi ile bakımlarını erteliyor veya sadece en önemli ihtiyacı olan balata ve motor yağını değiştiriyor. Ayrıca araç sahipleri bindikleri otomobillerin bakım sürelerini de uzatıyor, bu durumda da trafiğe pimi çekilmiş bomba gibi çıkıyorlar. Zaten Türkiye’de 100 arabanın 80’i vuruk. Bunun en önemli sebebi insanların parasının olmaması. Başka bir açıklaması yok.’’

Yine Sozcu.com.tr’ye konuşan yedek parça satıcısı Eyüp Şahin ise, ‘’Biz ürünlerimizi Dolar ve Euro üzerinden alıp TL üzerinden satıyoruz. Kur ne kadar artarsa satışlarımızdaki fiyatlarda o kadar artıyor. Satışlarımızda 1 saat bile fark ediyor.’’ diyerek kurun otomobil parçaları üzerindeki etkisini dile getirdi, ‘’Vatandaşın alım gücü düştü. ‘Pahalısı olan hangisi ise o kalsın’ diyor. Çünkü insanların alım gücü düştü. Aracın bakımlarının 10 binde değişmesi gerekirken 20 binde veya daha fazlasına 30 bin 40 binde değiştiriyorlar. Hatta biten diski torna yaptırıyorlar, bu durumda araçlar çok tehlikeli oluyor.’’

Şartlar ne olursa olsun araçların bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyleyen ismini vermek istemeyen bir güvenli sürüş uzmanı ise ‘’Bakımı yaptırılmayan araç, pimi çekilmiş bomba gibidir. Tabii bu durum günümüzün maddi koşullarıyla birebir etkili. Araçlarda en önemli bakım balata ve fren sistemi, çünkü bu kontroller yapılmadığında direk cana mal oluyor. Bir de lastikler… Vatandaşların her ne sebeple olursa olsun 3 yılda bir lastik değiştirmeleri gerekmektedir.’’