İlk Uzay Ülkesi Asgardia’nın Anayasası da Hazırlandı

Uzaydaki ilk ülke olacak olan Asgardia’nın hazırlanan anayasası, neredeyse bir dünya ülkesinin anayasası uzunluğuna sahip.

Paris’te düzenlenen etkinlik ile birlikte tarihin ilk uzay ülkesi olması hedeflenen Asgardia için hazırlanan anayasa açığa çıkarıldı. En başından beri Dünya’yı olası tehlikelerden koruyacak bir misyona sahip olacağı belirtilen ülkenin ayrıca uzay çöpü temizliği ve uzay turizmi gibi hizmetler vereceği söyleniyordu. Anayasada ise son derece ilginç detaylar göze çarpıyor.

Toplam 10 bölüm ve birçok alt başlıklardan oluşan anayasada üzerinde en çok durulan iki konu barış ve eşitlik. Burada yaşayacak herkesin eşit şartlarda olacağı üzerinde yoğunlaşılan anayasada, ayrıca Dünya’nın güvenliği üzerinde de durulmuş. Türkçe’ye çevirdiğimizde karşımıza çıkan maddelerden birkaçı şöyle:

Asgardia’yı uzaydan kaynaklanan tehditlerden korumak için imkanlar oluşturmak amacıyla hükümet ve özel kaynaklar kullanacak. Bunu, bağımsız ve Dünya Devletleri ve uluslararası örgütlerle iş birliği içinde, ikili ve çok taraflı antlaşmalar temelinde yapacaktır.

Anayasa ve/veya Asgardia kanunları tarafından aksi şekilde belirtilmediği sürece hiç kimse belli bir resmi dilde kısıtlamalar veya ayrıcalıklar belirleyemez.

Asgardia’nın birden fazla resmi dili olacak ve yine burada yaşayacak kişiler tarafından seçilen 12 dil de iletişim amacıyla kullanılabilecek.