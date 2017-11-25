Geçtiğimiz günlerde Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için ev yapımı buharlı roketiyle 550 metre yüksekliğe çıkmayı hedeflediğini duyuran 61 yaşındaki Mike Hughes, yetkililerden izin alamadı.

61 yaşındaki dublör ve amatör "Düz Dünya" teorisyeni deli lakaplı Mike Hughes, geçtiğimiz günlerde bizim de haberini yaptığımız şekilde, teorisini kanıtlamak için evinde bir roket inşa etmişti. Hughes, test edilmemiş roketiyle yaklaşık 800 km hızla 550 metre yüksekliğe çıkarak teorisini ispatlamak istiyordu. Ancak, Hughes'un hayali maalesef gerçek olamayacak.

Land Management Bürosundan izin alamayan Hughes, verdiği demeçte Federal Havacılık İdaresi'nden bir yıl kadar önce sözlü izin aldığını iddia etti. Ancak yetkililer böyle bir sözlü izine ilişkin kaydın olmadığını belirterek bu gibi durumlarda özel izinler alınması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Hughes yaptığı açıklamada roketi fırlatmak için gerekli kurulumun 3 gün sürdüğünü belirterek "Biliyorsunuz, kolay değil, çünkü kolay olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de belirttiğimiz üzere bu Hughes'un ilk uçuş denemesi değil. Daha evvel, 2014 yılında ev yapımı bir roketle gökyüzüne çıkan Mike Hughes yoğun G kuvvetine maruz kalmış ve zorunlu inişten dolayı ufak bir yaralanma atlatmıştı. Bu arada Hughes'un bu projesi daha önce Kickstarter kampanyasıydı ve adı "Garajdan Uzaya!" olarak belirlenmişti. Siz Hughes'un bu macerası hakkında ne düşünüyorsunuz?