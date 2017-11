Dünyaca Ünlü Oyuncuların Düşük Ücretlere Rol Aldığı Filmler

Hollywood'un ünlü oyuncularının bazı sebeplerden ötürü çok düşük ücret karşılığında yer aldıkları 7 filmi sizler için listeledik.

Hollywood’da çekilen filmler, genellikle çok yüksek gelirleriyle bilinirler. Diğer filmlerin aksine “gişe filmleri” olarak bilinen filmleri yapan Hollywood, oynattığı oyunculara sağlam paralar veriyor. Yine de bazı filmlerde “bu oyuncu bu paraya nasıl çalıştı” diyeceğiniz rakamlarda oyuncu anlaşmaları yer alıyor. Bazı oyuncular hayran oldukları bir yönetmen veya yıldızını parlatacak bir projede yer almak için inanılmaz ucuz rakamlara anlaşmalar sağlamış. Bu oyunculara göz atalım.

Tom Cruise - Magnolia

Tom Cruise her filmde milyonlar kazanan bir oyuncu olmasına rağmen Magnolia’nin hikayesi o kadar çok hoşuna gitmiş ki 100 bin dolar gibi bir ücrete anlaşmış. Sanırım oynadıkları filmde para kazanmayan aktörler daha başarılı oluyorlar, çünkü Cruise bu filmdeki rolüyle Golden Globe ödülünü kazandı.

Jennifer Lawrence - Winter’s Bone

Hollywood sektörünün genç oyuncuları arasında en ünlülerinden birisi olan Lawrence’in yıldızı bu filmde parladı. Yalnızca 3.000 dolar para alan Lawrence, daha sonra Açlık Oyunları, Umut Işığım ve 20 milyon dolar aldığı Passengers gibi filmlerle bu rakamı çok büyük bir oranda artırdı.

Harrison Ford - Star Wars

Dünyanın en ünlü filmleri arasında yer alan Star Wars’un ilk filminde çok büyük paralar dönmüyordu. Harrison Ford gibi ünlü oyuncu ilk filmde yalnızca 17.000 dolara çalışmış. Han Solo gibi efsane bir karakterin aldığı paradan bahsediyorum burada.

Brad Pitt - Thelma and Louise

Brad Pitt gibi bir adamın ortaya çıkmasını sağlayan film, Pitt için çok büyük rakamlar kazandıramamış olsa da yıldızının parlamasını sağladı. Brad Pitt bu filmden yalnızca 6.000 dolar ücret aldı.

Jonah Hill - The Wolf Of Wall Street

Jonah Hill’i bilenler bilir, absürd komedi filmlerinin en beğenilen oyuncularından birisidir. Leanardo DiCaprio’nun başrolünde oynadığı ve başarılı bir film olarak adlandırılan The Wolf Of Wall Street filminden önce de son derece ünlü olan Hill, buna rağmen Martin Scorsese gibi bir yönetmenle olabilmek için 60.000 dolar gibi bir ücreti kabul etmiş. Normalde milyon dolarlara film yapan birisi için gerçekten çok ucuz bir rakam, ancak Hill burada doğru iş yaptığını herkese kanıtlayarak filmdeki rolüyle Oscar adaylığı kazandı.

Ryan Gosling - Half Nelson

Gosling’in yer aldığı Notebook çok büyük bir ünü beraberinde getirmiş olsa da, oyuncu sonraki filmi için haftalık 1.000 dolara çalışmayı kabul etti. Bu rol, Gosling’in ilk Oscar adaylığına ulaşmasını sağladı.

Hillary Swank - Boys Dont Cry

Dünyanın en başarılı filmlerinden ve en başarılı oyunculuklarından birisini ortaya koyan Swank, bu unutulmaz film için yalnızca 3.000 dolar almıştı. Swank bu filmindeki muhteşem oyunculuğu ile Oscar'ın sahibi oldu. Boys Dont Cry, Swank’ın yıldızını öyle bir parlattı ki, sonraki filmi The Affair of the Necklace için 3 milyon dolar kazanmayı başardı.