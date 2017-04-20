Dünya genelinde en çok ilgi gören otomobil fuarlarından İstanbul Autoshow, bugün Basın ve VIP Günü ile birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Geçtiğimiz aylarda birçok dev otomobil şirketinin katılmayacağı iddialarıyla sarsılan dünyanın sayılı otomobil fuarlarından Istanbul Autoshow, bugün basın ve VIP katılımcılar için düzenlenen özel bir günde kapılarını açtı. Fuara bazı önemli otomobil üreticileri katılmama kararı alsa da sektörün devleri yeni ve en değerli otomobillerini şimdiden Istanbul Autoshow'da sergiliyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre merkezinde 21 Nisan tarihinde tüm ziyaretçiler için kapılarını açacak olan fuar 30 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. Fuara katılmak isteyenler bilet satın alarak İstanbul Autoshow'a giriş yapabiliyor.

Özellikle bu yıl Istanbul Autoshow 2017 lüks otomobillerin yanı sıra geleceğin otomobil teknolojilerine yönelik araçlarla da donatılmış durumda. Şirketler, en yeni otomobil teknolojilerini ziyaretçilere bu fuarda gösteriyor. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız tüm bu otomobilleri gidip yerine görebilirsiniz.