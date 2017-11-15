Dünyanın En Güçlü 500 Bilgisayarı Belli Oldu!

Dünyanın en güçlü 500 bilgisayarının yer aldığı TOP500 List 2017 yayınlandı. Çin hem toplam performansta hem de bilgisayar sayısında ABD'yi geride bıraktı.

Dünyanın en önemli teknoloji üreticilerinden Çin, listede yer alan 500 bilgisayardan 202’sine ev sahipliği yaparak listenin başını çeken ülke oldu. Bu sonuçla Çin, TOP500 List’te ABD’yi ilk kez geride bırakmış oldu.

Çin’i 143 süper bilgisayar ile Birleşik Devletler takip ediyor. Japonya 35, Almanya 20, Fransa 18 ve Birleşik Krallık 15 süper bilgisayar ile listede göze çarpan diğer ülkeler. Listedeki dikkat çekici bir başka konu, 500 süper bilgisayarın tamamının Linux işe çalışıyor olması. Bu sayı geçtiğimiz yıl 498’de kalmıştı.

TOP500 List 2017’nin en güçlü sistemi 93.0 PFlop Rmax skoru ile Çin’in Sunway TaihuLight adlı bilgisayarı oldu. Sunway TaihuLight bu skor ile dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı bilgisayarı unvanını de ele geçirmiş oldu. TOP500 List 2017’nin en güçlü 10 bilgisayarını aşağıdaki listede inceleyebilirsiniz.

Çin’in Birleşik Devletler’i geride bıraktığı tek konu süper bilgisayar sayısı değil. Çinli bilgisayarlar listedeki işlem gücünün %35.4’ünü oluştururken ABD’nin bilgisayarları %29.6’sını oluşturuyor. TOP500 List 2017’yi daha detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.