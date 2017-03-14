Crime Index’in 2016 yılı raporuna göre Dünyanın En Güvenli 10 Şehri arasında ülkemizin güzide şehirlerinden biri de yer alıyor!

Dünya genelindeki suç durumlarına göre güncel sıralama yapan Crime Index’in 2016 yılındaki son raporuna göre en güvenli 10 şehir ortaya çıktı. Geçen yılkı suç oranına göre yapılan listede 2016'yı en az suç ortalaması ile kapatan 10 şehir'de Türkiye'den bir şehri görmek de oldukça heyecan verici. Hatta bu listede 2. sırada olması gerçekten insanı şaşırtmıyor değil.

Arasında ülkemizden de bir şehrin olduğu rapora göre en güvenli 10 şehir sıralaması şu şekilde;

10- Hong Kong

9- Tiflis, Gürcistan

8- Taipei, Tayvan

7- Zürih, İsviçre

6- Basel, İsviçre

5- Singapur

4- Abu Dabi, BAE

3- Münih, Almanya

2- Eskişehir, Türkiye

1- Mangalore, Hindistan

Yukarıdaki listenin en kötü, yani en güvensiz şehirlerinde ise sırayla Caracas, Fortaleza ve Pietermaritzburg bulunurken, Türkiye'deki en büyük suç oranına sahip olan şehirler ise İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir olarak dikkat çekiyor. 2017'nin güncel sıralamasına göre ise güvenli şehir listesinde ilk 25'te kendine yer bulan Türkiye, 23. sıradaki Bursa ve 24. sıradaki yine Eskişehir ile suç oranının azlığı ile dikkat çekiyor.