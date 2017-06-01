Dünyanın 'En Küçük' GTX 1080 Ti'si Tanıtıldı!

Zotac, Nvidia'nın son ekran kartı GTX 1080 Ti'nin en küçük versiyonunu tanıttı. Tanıtılan ekran kartı, "küçük" olarak lanse edilmesine rağmen boyutu birçok kişiye göre oldukça büyük.

Tayvan’da gerçekleşmekte olan Computex fuarında çok sağlam donanımlar ortaya çıktı. Nvidia’nın en son duyurduğu ekran kartı GTX 1080 Ti’nin en küçük versiyonunu tasarlayan Zotac, GeForce GTX 1080 Ti Mini’yi duyurdu. Yapılan yeni tasarımdan gördüğümüz kadarıyla kartın gücünü göz önüne aldığımızda ekran kartının pek de mini olduğunu söyleyemeyiz.

Günümüz dizüstü bilgisayarları, mobil ekran kartları yerine masaüstü ekran kartlarını kullanmaya başlamıştı. Zotac’ın tasarladığı bu “mini” ekran kartı, dizüstü bilgisayarlara pek uygun olmadığını söylemek gerekiyor.

8.3 inç büyüklüğünde olan Zotac GTX 1080 Ti, küçük masaüstü bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir, ancak dizüstü bilgisayara takmak gibi fantazilere girilemeyecek gibi duruyor. Masaüstü bilgisayarlarda istediğiniz fanı istediğiniz yere özgürce yerleştirdiğiniz için ekran kartının saat hızının düşürülmesine gerek kalmıyor, ancak dizüstü bilgisayarlarda ekran kartını soğutacak kadar kaliteli soğutucular olmayınca mecburen ekran kartının saat hızı düşürülüyor.

Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini’ler henüz seri üretime geçmedi. Stok oluşmaya başladığında kartın fiyatı da ortaya çıkacaktır.