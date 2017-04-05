Bir Akrep Kamçısı Yavaş Çekimde Hiç Olmadığı Kadar Ürkütücü!

En hızlı akrep türünü belirlemek ve akreplerin saldırı stratejilerini anlamak için yapılan araştırmanın görüntüleri paylaşıldı.

Habere konu olan akrebimiz “ölüm avcısı” olarak biliniyor ve saniyede 130 santimetreye -ki saatte 46 kilometre- ulaşan hızla zehir bulunan kuyruğunu kamçılıyor. Boyu 10 santimi geçen bir canlının bir uzvu ile bu hıza ulaşıp avına zehrini zerk etmesi oldukça ürkütücüyken, araştırmacılar yüksek hızlı kameralarla bu ölümcül avcının atak halindeki görüntüsünü farklı açılardan kaydetmek için bir araştırma yapmışlar.





Portekiz’in Porto Üniversitesi'nden biyolog Arie van der Meijden liderliğindeki araştırma ekibi, yedi farklı akrep türünün kamçılamalarını analiz etmek için bir dizi görüntü çekti. İncelenen tüm akrepler arasında “ölüm avcısı”, yıldırım benzeri etkinliği ile saatte 46 kilometrelik hıza kavuşarak en hızlı akrep oldu. Masum avını mili-saniyeler içerisinde zehre boğma yeteneğiyle kusursuz bir canlı.



Bilim insanları, akrepleri hareket halinde çekebilmek için dört tarafı aynalarla çevrili küçük bir platform inşa ettiler. Kutuya bir akrep yerleştirdikten sonra kıskaçlarını ince bir tel parçasıyla yoklayarak akrepleri kızdırdılar. Aşagıda izleyeceğiniz video, bu sahneleri saniyede 500 kare ile kaydetti.





Bilim insanları akreplerin neden bu kadar çarpıcı stratejilerle saldırı yaptıklarını anlamayı umuyorlar. Akrepler genelde zehirli kuyruklarını yarasalar, yılanlar, kertenkeleler gibi yırtıcıları savuşturmak için kullanırlar, ancak avcıları yem olmadan önce ya felce girer ya da saniyeler içerisinde ölür.Siz siz olun bir akrep gördüğünüzde kıskaçlarıyla oynayıp onları kızdırmayın.