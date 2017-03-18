Dünyadaki En Sağlıklı Kalpler Bu Topluluğun!

Bilim insanları Bolivya'nın Amazon Ormanlarında yaşayan Tsemane yerlilerinin dünyadaki en sağlıklı kalplere sahip olduğunu açıkladı

Son yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dünya üzerindeki en sağlıklı kalplere Bolivya'nın Amazon ormanlarında yaşamlarını sürdüren, Tsimane ya da Chimane olarak bilinen yerliler sahip. Tahmin edileceği üzere, düzenli beslenme ve egzersizin özellikle yaşlı nüfusun sahip olduğu oldukça sağlıklı kalplere etkisi çok büyük. Beslenme alışkanlıklarıyla ilgili en şaşırtıcı nokta ise oldukça fazla oranda karbonhidrat barındırıyor olması.

2014'ün Temmuz ayından, 2015'in Eylül ayına dek sürdürülen çalışmanın makalesi geçtiğimiz günlerde The Lancet dergisinin internet sitesinde yayımlandı. Amerikan Kardiyoloji Kolejinde de bir toplantıda sunulan çalışmada, incelenen toplumlar arasında damar tıkanıklığının en az Tsimane halkında görüldüğü belirtildi.

Çalışmada incelenen 705 Tsimane yerlisinin kalbini bilgisayarla tomografiyle inceleyen doktorlar, Tsimanelerin kilolarını, kalp hızı, kan basıncı, kolesterol ve kan şekerini ölçtü. Araştırmaya katılan Tsimanelilerin yaklaşık 85%'inde hiçbir kalp hastalığı olmadığı dikkat çekti. Böylesine sağlıklı kalplere sahip olmalarının sebebinin ise büyük ölçüde doktorların genelde yapmamızı önerdiklerini onların doğal olarak yapıyor olmaları. Tsimaneliler sigara ya da alkol kullanmıyor ve günlük yaklaşık 10-12 km yürüyorlar. Hatta 60 yaşın üzerinde olanlarının bile günlük 10 kilometreye yakın yürüdüğü belirtiliyor.

Tsimaneli katılımcıların sağlık sonuçlarını 6 bin 800 Amerikalının örnekleriyle karşılaştıran araştırmacılar, Amerikalıların Tsimane halkından beş kat daha fazla kalp rahatsızlığı geçirme riski olduğunu ifade etti.