Dünyanın Her Köşesinden UFO Şikayetlerinin Toplandığı Harita

UFO gördüğünüze dair anlatacaklarınız mı var? Çektiğiniz fotoğraflar ya da videolar mı bulunuyor? Hepsini bütün dünyaya duyurmak için bir sistem var: UFO Stalker. Etkileşimli haritaya isteyen herkes kendi tecrübesini aktarabiliyor. Üstelik Türkiye'den yapılmış bazı dikkat çekici bildirimler de var.

UFO Stalker adı verilen etkileşimli bir harita sistemi, dünyanın her köşesinde bir şekilde UFO gözlemleyen insanların şikayetlerini aktarma fırsatı sunuyor. Siteye girdiğinizde karşınıza çıkan haritada, istediğiniz bölgeye yaklaşarak çeşitli sembollerle belirtilmiş şikayetleri görüyorsunuz.

Uçan daire ile belirtilen şikayetler, dairesel uçan ve tanımlanamayan nesneleri ifade ediyorlar. Her bir şikayetin başlığına tıklayarak, bildirimi yapan kişinin tecrübelerini aktardığı sayfaya ulaşıyoruz. Bu sayfada olayın yaşandığı tarih, eğer kullanıcı çektiyse fotoğraf ve videolar bulunuyor. Elbette bazı kullanıcılar yaşadıkları anları ek bir metinle açıklamayı da tercih etmişler.

Peki bu sistemde Türkiye’den giden UFO şikayeti hiç yok mu?

Elbette var. Memleketimizin çeşitli coğrafyalarında yaşayan vatandaşlarımız sistemi yıllardan beri aktif bir şekilde kullanıyorlar zaten. Türkiye üzerine yakınlaştığınızda birçok şikayet görüyorsunuz, ancak bu içerikler kayda değer şeyler anlatmıyor. Genel itibariyle ükemizden giden bildirimlere baktığımızda şu iki olayı görüyoruz.

Tekirdağ / 1 Ocak 2015 / Gök yüzündeki garip ışıklar:

Olayın 1 yıl sonrasında platforma yüklenen bu şikayet, ülkemiz genelindeki diğer şikayetlere göre daha iddialı gözüküyor. Zira resimlerdeki ışıkların, atmosfer içinde bulundukları belli oluyor. Kullanıcı bildirimine şu notları düşmüş:

“Evdeydim ve annem beni oturma odasına çağırdı. Dışarıda garip ışıklar gördüğünü söyledi ben de hemen ışıkların fotoğrafını çektim. Renkleri turuncu ve beyazdı ve 2 ila 3 dakika havada hareket ettiler. Ardından uzaya yükselen ışıklar gözden kayboldular.”

Menemen - İzmir / 4 Mayıs 2015 / Işık Hüzmesi:

Bu şikayet, olayın hemen ardından platforma yüklenmiş görüntüler içeriyor. İlk resimde silik bir ışık olan tanımlanamaz cismin ikinci resimde belirginleştiğini görüyoruz. Kullanıcı altına şu yorumları belirtmiş:

“Gök yüzünde bu garip ışığı gördüğünde anında fotoğrafını çektim. Sanıyorum ki, ışık hüzmesinin içinde iki nesne vardı ve yukarıya doğru hareket ettiler.”

Kemer - Antalya / 3 Nisan 2016 / Net bir şekilde görülen uçan nesne:

Bu olay ülkemizden yüklenen şikayetlerin belki de en net kanıt sunan bildirimi. Resimlerde hareket halinde olan garip bir cismin varlığı gözüküyor. Yarım disk şeklinde olan nesne, farklı pozisyonlarda manevralar yapmış gibi görünüyor. Bu şikayeti ileten kullanıcı ise şu yorumu eklemiş:

"Ailemle birlikte oturduğumuz bir anda bu garip cismi gökyüzünde gördük. Başlarda onun bir helyum balonu olabileceğini düşündük. Önce kuzeye doğru hareket etti ve ardından denizin üzerinde yükselmeye başladı. Ardından fotoğraf makinemi çıkartıp onu yakalamaya çalıştım. Fotoğraflarda ise şeklinin değiştiğini gözlemledim ve tanımlanamayan bir forma dönüşüp gözden kayboldu. Altıncı fotoğrafımı çekemeden ortadan yok olmuştu."