Dünyanın Sonunu Getireceği Söylenen Nibiru Efsanesi Yeniden Hortladı

Bir komplo teorisyenine göre, önümüzdeki ekim ayında Nibiru adlı efsanevi gezegen, Dünya’ya çarpacak ve her şeyin sonunu getirecek.

“Planet X – The 2017 Arrival” (Gezegen X – 2017 Varışı) adlı kitabın yazarı David Meade, iki yıldızın birleşmesinden oluşmuş bir yıldızın Güney Kutbu yönünden Dünya’ya doğru geldiğine inanıyor. Ayrıca bu yıldızın, beraberinde yedi yörüngeli cisimleri de getireceğini söylüyor. Bu cisimlerin arasında Dünya’ya doğru geldiğine inanılan, büyük, mavi ve efsanevi gezegen Nibiru’nun da yer aldığını belirtiyor. İşte bu gezegenin Dünya’ya çarparak yaşamın sonunu getireceği iddia ediyor.

Meade’in bütün bu söylediklerine rağmen bahsettiği gibi bir yıldızın ya da sistemin Dünya’ya yaklaştığına dair herhangi bir işaret yok. Ancak Meade, bununla ilgili olarak da yıldızın Dünya’ya yaklaşma açısından dolayı farkedilmesinin zor olduğunu söylüyor ve Güney Amerika’da yüksek irtifada, yanınızda harika bir kamerayla uçmadığınız sürece bu sistemi farketmenin zor olacağını da belirtiyor.

Meade, kitabında bununla ilgili bir bilimsel kanıtlar ortaya koyduğunu iddia etse de, kitapla ilgili yorum yapan okuyucular, bu argümanın hızlı bir şekilde dini bir argüman haline geldiğini söylüyorlar. Bilim dünyası da Nibiru’nun varlığını inkar ediyor. NASA, daha önce bununla ilgili olarak “Nibiru ve düzensiz gezegenler hakkındaki diğer hikayeler bir internet aldatmacası.” demişti. Bununla birlikte daha önce, Nibiru’nun 2003 yılında, Maya takviminin sona erdiği 2012 yılında, Eylül 2015’te ve Aralık 2015’te

Nibiru, güneş sistemimizin hemen kenarında olduğu varsayılan ve zaman zaman Planet X olarak bahsedilen bir gezegen. Komplo teorisyenleri, Nibiru’nun yerçekimsel etkisinin yüzlerce yıl önce diğer gezegenlerin yörüngelerini bozduğuna inanıyor. İnternette Nibiru efsanesi ile ilgili birçok paylaşım bulmanız mümkün.