Dünya'yı Uzaya Karşı Koruyan Kadın Kahramanla Tanışın

Dünyamızdan uzaya gidecek veya uzaydan Dünya'ya gelecek her türlü zararı engellemeye çalışan NASA çalışanı Cahtarine Conley, 10 yıldan uzun süredir devam ettirdiği görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.

Filmlerde sık sık dünyamızın kahramanlar tarafından kurtarıldığını görüyoruz. Bu kahramanlar, her şeye burnunu sokarak dünyamızı kurtarmaya çalışıyorlar. Peki, bunu gerçek hayatımızda yapabilen bir insan var mı? NASA’da çalışan ve gezegensel koruma görevlisi olarak faaliyet gösteren Catharine Conley, hem bizim dünyamızı hem de potansiyel dünyaları korumakla görevli.

Conley, Armageddon filminde dünyamıza doğru gelen bir asteroidi yok etmeye çalışan kişilerden değil belki de, ancak 2006 yılından beri Dünya’yı terk eden ve geri dönen tüm uzay yolcularını kontrolü altında tutarak bu unvanı kazandı. Uzaya gönderilen en ufak kürdan tanesine kadar her şeyi kontrol eden ve yolculuklar sırasında Dünya'dan uzaya, uzaydan da Dünya'ya bakteri alışveriş yapılmaması için çalışmalarını sürdüren Conley, istenmeyen senaryolara karşı gezegenimizi koruyor.

NASA’nın ilk ve tek kadın gezegen koruma görevlisi olan Catharine Conley, “genel olarak uzay görevlerini yapanlar erkekler” diyor. “Üstelik, uzun boylu da değilim” diyerek eğlenceli kişiliğini ortaya çıkartan Conley, 1996 yılından beri Dünya'yı koruyor. Olası bir Mars istilasına karşı dünyamızı koruyan Conley, bu süreçte muhteşem işler yapmış olmasına rağmen tam 21 yıl sonra işinden istifa edeceğini duyurdu. Birkaç ay sonra görevini bırakacağını söyleyen Conley, “Dünya'daki canlı organizmaların deneyiminden istilacı türlerin beklenmedik ve istenmeyen sonuçlarla gelebileceğini biliyoruz” diyor. “Dünya’yı biyolojik tehlikelere karşı korumak, gezegensel anlamda en öncelikli konudur” diyen kadın kahraman, bunun için bu zamana kadar tüm önlemleri almış.

Conley 2003’te uzay uçuşları için hayvan kültür sistemi geliştirmişti. Bu sayede uzayda mikroplar test edilebilecekti. Uzayda yapılan başarılı deneylerin ardından tüm deneylerle birlikte 7 astronotun hayatını kaybettiği bir patlama, Conley için de beklenmedik bir şey oldu. Anlayacağınız emektar mekik Columbia ile uzaya çıkıp orada pek çok araştırma yaptıktan sonra 1 Şubat tarihinde inişte yaşanan facia sonucunda hayatını kaybeden 7 insan, yukarıdaki Conley için çalışmalar yürütüyorlardı. Bu olayların ardından 2006’da resmi olarak gezegen koruma görevlisi olarak atanan Conley, uzaya giden mekiklerin steril edilmesinde kilit rol oynadı.

Conley’nin izinden gelecek yeni kişiler, Dünya'yı kurtaran kadının Mars için hazırladığı sistemleri kullanacaklar. Mars’a gidecek insanların, dünyamızdan hiçbir şekilde istenmeyen yaşam biçimi taşımaması için çalışacaklar. İnsanlığın şu anda gidebileceği tek yerin Mars olduğu düşünüldüğünde, orayı kirletmemek ana hedefimiz olacaktır. Bu zamana kadar Mars ve diğer gezegenlere yapılan keşif yolculuğunda bunu yapmayı başaran Conley, yerini dünyanın yeni kurtarıcılarına bırakacak. Kendisine bu zamana kadar yaptığı her şey için teşekkür ediyoruz.