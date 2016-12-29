Birkaç Günde PHP Öğrenip Facebook’un Kurucularından Olan Adam: Dustin Moskovitz

Zuckerberg’in oda arkadaşı olan Dustin Moskovitz, Facebook’un kuruluş döneminde adından uzun yıllar söz ettirecek bir iş başarmış.

Mark Zuckerberg, Facebook’u kurduğu ilk günlerde siteye binlerce kişinin aynı anda giriş yapmasının ardından oda arkadaşı Dustin Moskovitz’den yardım istiyor. Yaşanan ilginç olaylar ise bu noktadan sonra başlıyor.

Moskovitz yazılımcı olmasına rağmen PHP (PHP, geniş bir kitle tarafından kullanılan, özellikle sanal yöreler üzerinde geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik dilidir) bilmiyor, site ise PHP ile yazılmış. Tüm bu olaylardan habersiz olarak Zuckerberg’e yardım eden Moskovitz, sitenin PERL (bir dil bilimci olup NASA'da sistem yöneticisi olarak çalışan Larry Wall tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir) ile yazılmış olduğunu zannederek işe koyulmuş. Her şeyi tamamladıktan sonra Zuckerberg’e hazır olduğunu söyleyen Moskovitz, şaka gibi şu cevabı alıyor: Dostum PERL ile yazmışsın ama site PHP’yle yazıldı!

Bu cevaptan sonra başından kaynar suların dökülmesinin aksine birkaç gün içerisinde PHP öğreniyor ve ardından tekrar işe koyuluyor. Ortaya ne çıkıyor dersiniz: Tabii ki Facebook.

Moskovitz, Asana’yı kurmak için 2008 yılında Facebook’tan ayrılmış fakat halka açık hisseleri sayesinde Forbes tarafından 2011 yılında kendi kaynaklarıyla en genç milyoner olan kişi seçilmiş. Günümüzdeki servetinin ise 9.5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.