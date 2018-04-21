Son günlerde bildiğiniz gibi düz dünya tartışmaları büyümekle birlikte yeni sonuçlarda doğuruyor. Bu bağlamda gelen bilgilere göre NASA, ikna olmayan Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan’ı ABD’ye NASA tesislerini gezmeye çağırdı.

Adana’da Düz Dünya Derneği’ni kuran ve yöneticiliği yapan restoran işletmecisi Doğukan Özkan, dünyanın düz olduğuna öylesine inanıyordu ki, yuvarlak olduğunu kendisine kanıtlayana 50 bin liralık para ödülü vermeyi vaat ediyordu. Ancak birçok kişi ile tartışan ve hala ikna olmayan Özkan’ı NASA, tesislerini gezmeye davet etti.

Olayların öncesinde İngiltere’nin Londra kentinde yaşayan Mali Müşavir Cüneyt Suözer, telekonferans yoluyla Doğukan Özkan ile dünya hakkında bir fikir alışverişinde bulundu. Suözer; gece-gündüz oluşumu, mevsimlerin meydana gelmesi, tutulmalarda meydana gelen yuvarlak gölgeler, yer çekimi, yıldızların konumlarının dünyanın çeşitli ülkelerine yansıması, uçak ve gemilerin aynı yöne gittiklerinde aynı yere varması gibi konularda açıklama yapsa bile, Özkan’ın hepsi için bir açıklaması vardı.

Söz hakkı kendisine geçen Özkan, dünyanın düz olduğunu ve etrafının buzullar ile kaplı olduğunu, ötesine kimsenin geçemediğini, güneşin düz dünya üzerinde kendi yörüngesinde hareket ettiği için mevsim ve günlerin oluştuğunu, uçakların ise 360 derece yörüngede ilerleyerek aynı yere vardığını, yer çekiminin bulunmadığını savundu.

Yaklaşık 1 saat süren tartışmalar sonucunda, Özkan hiçbir şekilde ikna olmayarak adeta Suözeri isyan ettirdi. Özkan’ın tutumu karşısında söz alan Suözer, “Siz acaba 'beni ikna etmek istiyorsanız, uzaya gönderin' falan mı diyorsunuz? İkna olmak için uzay yolcusu mu olmanız gerekiyor?” dedi.

Ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Suözer, “Bilimsel teknikle 'bu böyle değildir' diyemedikten sonra 'ben buna böyle inanıyorum' demek, inanmak istemeyene hiçbir şey inandırmak mümkün değil. Doğukan Bey inanmak istemiyor” ifadelerinde bulundu. Özkan’ın düz dünya teorisini ısrarlı bir şekilde savunması sonrası ise NASA çalışanından yanıt gecikmedi. Kendisinin Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan NASA tesislerine davet edildiğini belirten Düz Dünya Derneği başkanı Doğukan Özkan, yakında bir NASA yolculuğu düzenleyebileceğinin de altını çizdi.