Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-devlet’in işlem hacmini arttırarak bundan sonra elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin e-devlet üzerinden taşınabileceğini söyledi.

E-devlet, aylık 117 milyon girişin yapıldığı ve 35 milyon kullanıcının aktif olarak kullandığı bir sistem oldu. Son 10 yılda e-devlet sistemine 200 milyon TL’lik bir yatırım yapıldığını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, sistemin yeni uygulamalarla daha da zengin hale getirileceğini belirtti.

Bunlar arasında vatandaşların günlük yaşamına kolaylık sağlayacak, bürokrasiyi azaltacak uygulamaların olduğunu belirten Aka, yaptıkları çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması. Evrakların digital olarak transferi. İkametgâh vb. ve hatta çocuklarınızın okul kayıtlarının bile siteden yapılabildiği bir sistem. Vergilerin ödendiği mesela. Elbette bunun için yerel yönetimlerden kurumlara kadar herkesin aynı dilde ve dijital konuşması gerekiyor. Bilginin bir merkezde toplanması gerek. Bu da zaman alıyor. Belediyelerin hepsi dijitalde bu işleri görmüyor. Farklı farklı sistemlerin birbirine uyumu var sonra. Zaman alacak ama hayata geçtiğinde taşınmalarda bir yerden tüm işlerinizi halledeceksiniz.”

Bunun dışında kamu kurumu personellerinin arasındaki görüşme ağının güvenliğine yönelik ‘e-haberleşme’ adında bir sistem geliştirildiğinden bahseden Aka, yerli WhatsApp olarak tanımladığı bu sistemle ilgili şunları söyledi: “Başka platformlar üzerine geliştirilmiş bir messenger değil bu. Tamamen yerli yazılım. Adı e-haberleşme, ve biz şu an bunu aktif olarak kullanıyoruz.”