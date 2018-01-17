E3 2018'de Microsoft'un Sunumu Çok Değişik Olabilir

Gerçekleşmesine henüz 5-6 ay gibi bir süre olmasına karşın, E3 ile ilgili sızıntılar başladı bile. İlk gelen haber ise Microsoft cephesinden oldu.

E3, dünya üzerindeki herhangi bir oyuncuyu heyecanlandırmaması imkansız olan bir fuar biliyorsunuz. Her yıl Los Angeles'ta yapılan ve panayır vari atmosferiyle ve duyurularıyla her sene PC başından izlemesi dahi büyük bir keyif olan E3'ün 2018 ayağı ile ilgili ilk haberler Microsoft cephesinden geldi.

Xbox departmanının lideri Phil Spencer'a 2018 yılındaki sunumla ilgili bir değişiklik planlayıp planlamadıkları soruldu. Spencer, henüz konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmediklerini, ama bi takım pozitif değişiklikler düşündüğünü ve oldukça ilginç olabileceğini söyledi. Peki bu değişiklikler ne olabilir? Açıkçası Microsoft zaten Sony'nin yarattığı furyaya 1-2 senedir kapılmış durumda ve gereksiz konuşmalar ve sunumlar yerine bam güm oyun gösteriyor. İyi de yapıyor.

Sunumla ilgili değişikliğin ne olacağı konusunda bu yüzden pek bir fikir yok ama duyurulması ihtimali olan oyunlar oldukça ilgi çekici. Halo 6, Fable serisinden yeni bir oyun, Gears of War 5 bu anlamda akla ilk gelenler. Sizlerin de bildiği gibi Switch ve PS4 oyun piyasasını adeta domine ederken, Xbox markası git gide değer kaybediyor. Bakalım bu durum E3 2018'de değişecek mi? 12-14 Haziran tarihlerinde hep beraber göreceğiz.