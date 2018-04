God of War'ın Yapımcısı Gelen Güzel Yorumları Okurken Ağladı

Santa Monica Studios’un en çok beklenen oyunu God of War, PS4 platformunda bugün itibariyle oynanabilir. Oyununun yayınlanmasının ardından olumlu tepkileri gören Cory Barlog göz yaşlarına hakim olamadı.

God of War, yeni kurgusu ile dünya çapında birçok mecra ve eleştirmen tarafından tam puan aldı. Tüm zamanların en iyi konsol oyunları arasındaki yerini alan God of War’ın her zaman olduğu gibi muhteşem oynanış mekanikleri ve kurgusu bulunuyor.

Türkçe alt yazı ve menü seçeneği de bulunan oyunun, özel ve koleksiyoncu sürümleri de yayınlanmasının ardından Playstation Store’a eklendi. Dilerseniz buraya tıklayarak 299 TL’ye satılan God of War oyununu inceleyebilirsiniz.

Oyunun hikaye kısmına gelecek olursak eskiden Olimpos Tanrıları’na duyduğu öfkeyi ardında bırakan Kratos, artık İskandinav tanrıları ve yaratıklarının diyarında yaşıyor. Bu acımasız dünyada hayatta kalma mücadelesi veren Kratos, oğlu Atreus’a hayatta kalmayı ve Sparta Hayaleti’nin yaptığı kanlı hataları tekrarlamamayı öğretmeye çalışıyor.

God of War bugün PS4'te yayınlanıyor olması insanların büyük ilgisini çekti ve sosyal medyada çok yoğun ilgi gördü. Bunun mutluluğunu yaşayan God of War yönetmeni Cory Barlog, eleştirmenlerin olumlu değerlendirmelerini de okuduktan sonra göz yaşlarını tutamadı. God of War'ın yönetmeni, hayranlarıyla paylaştığı bir canlı yayında duygularını paylaştı ve 5 yıllık zorlu gelişim sürecini anlattı.

Eleştirileri okumadan önce kendisini özel baltasıyla rahatlatan Barlog, 5 yıllık emeklerinin boşa gitmediğini gördükten sonra sevinç göz yaşları döktü. Bir oyuncu olarak hayranı olduğum oyunların geliştiricilerinin yoğun insani duygulara sahip olduğunu bilmek güzel bir his.