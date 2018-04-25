Otel Odalarına Girmek Hırsızlar İçin Çocuk Oyuncağı!

Bazen yıl boyu birikim yaparak, yapacağımız ultra lüks tatilin hayali ile yaşarız. Ancak tatiliniz, bir hırsızın odanıza girmesi ile kabusa dönebilir. Bu bağlamda dünya çağında oteller tarafından kullanılan elektronik kilit sistemlerini kırmak, hırsızlar için çocuk oyuncağı.

Yüzlerce lira ödeyerek gittiğiniz dünya çapındaki oteller, muhtemelen daha güvenli olduğu gerekçesi ile elektronik kilit sistemi kullanıyorlar. Ancak çok güvenilen bu kilit sistemleri, hırsızların odanıza girerek sizi soyması ve iz bırakmadan çıkması için oldukça kolay bir yöntem olarak görülüyor.

Konu ile ilgili olarak çeşitli deneylerde bulunan araştırmacılar, hırsızların elektronik kilit sistemlerini kolay bir biçimde hackleyerek odaya sızabildiğini gördüler. Küçük bir donanım cihazının kullanıldığı yöntemde, birkaç test sonrası oteldeki herhangi bir kapının açılabilindiği bir anahtar üretilebilindi.

Bu bağlamda bu yöntemi keşfeden kötü niyetli kişiler, aynı durumu garajlar, kasalar gibi diğer güvenlik kilitlerini de kırmak için kullanabiliyor. Gelişmiş güvenlik şirketlerinin bile zaafı olan durum ile ilgili olarak, çalışmalar devam etse de konu hakkında konuşan F-Secure yetkilisi, eksiklerin ve açıkların belirlendikten sonra yazılım güncellemeleri ile bu hatanın kapatılabilineceğini ifade etti.