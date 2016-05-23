Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden dahi girişimci Elon Musk, bu ziyaretinin ardından önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etmek için Anıtkabir’e gitmişti. Biz de bu ziyaretten ve Musk’ın Atatürk sevgisinden ilham alarak Twitter’da öneride bulunduk.

SpaceX ve Tesla Motors’un kurucusu ve CEO’su, yüzyılın en dahi girişimcilerinden olan Elon Musk, modern dünyanın ve bilimin mimarları arasında gösteriliyor. Özellikle SpaceX gibi bir firma ile planladığı teknolojiler sayesinde insanoğlu yakında Mars’a gidecek ve orada kolonileşmeye başlayacak.

Bilimi, sanatı ve insanoğlunu ileriye taşıyan her değeri yaşadığımız için borçlu olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de ziyaret eden Elon Musk bu anları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ancak Atatürk sevgisini sosyal medya hesaplarından göstermeye devam etti:

Çiçekleri ben yerleştirdim

Üç kırık kaburga,

Parçalanmış bir akciğer,

Ve o yine de savaştı.

Yurtta barış,

Dünyada barış için.

Ardından Twitter hesabından Atatürk’ün ufuk açıcı şu sözünü paylaştı:

"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." Mustafa Kemal Atatürk

Her mecradan Atatürk’e duyduğu hayranlığı belli eden Elon Musk’a bu paylaşımları sonrasında bir öneride bulunmak gerektiğini düşündük:

Kendisi bu öneriyi nasıl karşılar bilinmez ama özellikle Twitter’da takipçilerine yanıt vermek için çabaladığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle, yukarıdaki tweet’imizi beğenip retweet yaparsanız görme ve yanıtlama ihtimali de artacaktır.

Yaptığımız öneriye destek vermek için Instagram gönderimizi de beğenebilir ve yorumlarınızı iletebilirsiniz:

Sizce de SpaceX bir sonraki roketlerinden birine Atatürk adını verse çok şık olmaz mı? Önerimiz hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz dostlar.