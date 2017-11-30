Elon Musk: Neden hiç ‘Düz Mars Topluluğu’ Yok?

2017’nin en akıllara zarar karşıt bilim akımı olan Düz Dünya teorisi ve buna inananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Mars’ta ölmek istediğini sürekli dile getiren ve bunun için teknolojiler geliştiren Elon Musk, isyan etti: Neden oralarda hiç Düz Mars Topluluğu yok?

Öncelikle bir konuda anlaşalım: Düz Dünya teorisine inanıyorsanız, bizi takip etmeye devam edin çünkü öyle olmadığına ikna olacaksınız. Dünya’nın kendine has küresel bir şekli vardır.

Diğer taraftan bu saçma ve bilim düşmanı teoriye inanların sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Özellikle interneti ve haliyle sosyal medyayı çok iyi kullanıyor, konferanslar, söyleşiler ve programlar düzenliyorlar.

Bu tartışmanın döndüğü yerlerde, konunun diğer uç noktasında bulunan bir isim var: Elon Musk. Dünya’nın yuvarlık olması konusunu bir kenara bırakın, adam insan medeniyetini Mars’a götürecek projelerin mimarı konumunda. Fakat konuyu dalgaya almayı da ihmal etmiyor.

Kozmik girişimciliği ve sivri dilli Twitter üslubuyla da tanınan dahi girişimci, muhtemelen şu düşünceye kapılmış: Eğer Dünya düz ise, koskoca gezegenler alemindeki tek düz gezegen Dünya mı?

Bunun üzerine kafa karışıklığını gidermek için bir tweet atıyor:

“Neden oralarda hiç Düz Mars Topluluğu yok?”

Flat Earth Society (Düz Dünya Topluluğu), üyelerinden topladığı paralarla vakıflaşmış bir kurum haline geldi. Resmi Twitter hesabından Musk’a güldüren bir yanıt verdiler:

"Merhaba Elon, soru için teşekkürler. Dünya'nın aksine Mars'ın yuvarlak olduğu gözlemlendi. Umarız harika bir gün geçirirsin!"

Hadi canım?!

Muhtemelen bunu hiç düşünmediler ve Musk onları hazırlıksız yakalamış olacak ki, ellerine geçirdikleri ilk teleskopla Mars’ı gözlemleyip şunu gördüler:

Diğer yandan Twitter gibi bir oluşumun, düz Dünya’cıların hesabına “mavi tik” vermesi durumu da tartışılacak konular arasındadır. Bu yaptıkları bilim karşıtlığına çanak tutmak ve bilime vakit kaybettirmektir.