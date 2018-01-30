Elon Musk alev silahı tanıtarak eleştirileri üzerine toplamış olsa da ürünün ilk iki günden 10 bin adet satılması, herkesin Musk'ı eleştirmediğini gösteriyor.

Son 15 yıl içinde Elon Musk’a ait olan şirketleri elektrikli otomobil, roket sanayi ve pil üretimi gibi farklı sektörlere yön verirken görmüştük. Fakat geçtiğimiz hafta sonu Musk yepyeni ve alakasız bir sektöre daha dalış yaparak ilk alevli silahlarını tanıttı. Musk’ın alevli silahlar satacak olması çok eleştirilse de Boring Company çoktan 500 dolar karşılığında alevli silahlar satmaya başladı bile.

Elon Musk, cumartesi günü attığı tweet ile ‘Açıkçası alevli silah gerçekten süper kötü bir fikir. Kesinlikle bir tane almayın.’ demişti. Musk’ın takipçileri söz dinlediler ve şirketin üretmeyi planladığı 20 bin alev silahının 10 bini pazartesi günü ön siparişle tükendi. 2016 yılı sonlarında kurulan Boring Company’nin görevi Musk’ın üzerinde çalıştığı yeraltı tünelinin masraflarını düşürmekti. Fakat Musk, Boring Company ile bazı yan ürünler satışa çıkarmaya da başladı. Örneğin; geçtiğimiz yıl tanesi 20 dolardan 50 bin adet Boring Company şapkası satılmıştı.

Musk’ın elektrikli otomobil şirketi olan Tesla, yüz binlerce Model 3 siparişine yetişmek için tam kapasite çalışıyor ki; bu siparişlerden bazıları 2016 yılına ait. Boring Company’nin alevli silahları bu kadar geç teslim etmesi beklenmiyor. Şirket her ne kadar ilk iki günde üretmeyi planladıkları alevli silahların yarısını satmış olsa da açıklamaya göre alev silahların sahiplerine bu baharda teslim edilmesine başlanacak.