Bu yazıyı okuduğunuz bilgisayara ya da telefona güveniyor musunuz? Yapımcı Chris Paine'in çektiği belgesel, genel olarak yapay zekanın tehlikelerini öne çıkarıyor. Belgeselde ünlü teknoloji insanı Elon Musk da yer alıyor.

Yapay zekalar gün geçtikçe biraz daha gelişiyor ve kendisiyle birlikte bilimsel ilerlemeyi de farklı bir yere götürüyor. Ancak bu teknolojinin yol açtığı ve potansiyel olarak açacağı tehlikeli durumlar birçok kişiyi korkutmaya yetiyor. Bunların başında gelen isimlerden birisi de bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin CEO'su Elon Musk. Musk tarafından son dönemlerde twwetlerle teşvik edilen bir belgesel bulunuyor. "Do You Trust This Computer?" adı verilen belgesel yapay zekanın tehlikelerini sinemasal olarak oldukça usta bir şekilde inceliyor. Yapım, “Bizi izleyen, hakkımızda her şeyi bilen ağa bağlı bir zeka var” ifadelerini ön plana çıkartıyor. Belgesel, bir açıdan bakıldığında oldukça distopik bir bilim kurguyu da andırıyor.

Yapay zeka konusu, genel olarak politik düzlemde ve filozoflar çerçevesinde tartışılması gereken bir konu olarak biliniyor. Daha önce 2006 yılında Who Killed the Electric Car? adlı yapımı ortaya çıkartan Paine, yapay zekanın kötü yanlarını öne çıkarmayı kendine misyon edinmiş gibi duruyor. Ancak yeterli ayrıntıyı sunmaktan biraz imtina ediyor. Örnek verecek olursak filmde, süper kıyamet senaryolarından yapay zekayla ilgili olanı ele alırsak; bilgisayarları insanlardan daha akıllı bir hale getirdiğimizde, zekası katlanarak büyüyecek ve insanlık için büyük bir tehdit olacaktır savı kendini gösteriyor. Eğer yapay zekayı uygun ahlak kurallarıyla programlamıyorsak, teoriye göre, sonunda kötülük, bizi yok edecektir. Filmde konuşan Musk da bu konuyla ilgili olarak, böyle bir sistemin “asla kaçamayacağımız bir ölümsüz diktatör” olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Film korkunç bir şekilde aksiyon filmine yaraşır şekilde yapay zekanın tehlikelerini gözler önüne seriyor. Bununla birlikte birçok uzman olası süper-tehditleri kabul ediyor. Ancak şu anda sahip olduğumuz teknolojinin bilinçli makineler üretemediğini belirtmek gerekiyor ve yapay zekanın algoritmik polislik ve otomatik gözetim gibi topluma daha fazla tehlike yaratabileceğini söylemenin bir yolu bulunmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka bizi yok edecek mi?