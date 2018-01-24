Elon Musk'ın Şirketi, Los Angeles'ta İkinci Tüneli Yapacak!

Elon Musk'ın yeraltı tünelleri açan şirketi Boring , Hawthorne'dan Los Angeles'a doğru gidecek dev yeni tünel için planını sundu.

Pazartesi gecesi, Elon Musk'ın şirketi Boring Company, Culver Şehri belediye meclisine yeni bir plan sundu. Şirket, Hawthorne'dan, Los Angeles'ın batısına kadar yeraltından uzanan 10 kilometrelik dev bir tünel inşa etmek istiyor. Tünel Culver Şehri'nin altından geçecek ve şirket, bu güzergahın yer yüzündeki trafiği azaltacağını umuyor. Bu plan için uzun zamandır çalışma içerisinde olan Boring Company, tünellerin kazılmasını sağlayan makineleri de tasarlıyor. Zira Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kinci Boring Machine'in yakın zamanda hazır olacağını açıklamıştı.

Şirket, planı gerçekleştirmek için yaptığı cihazı tamamlamış olmalı ki, planını gerekli birimlere iletiyor. Wired dergisine göre şirket, gerekli yerlerden ilk olumlu sinyalleri almış. Trafikte kullanılması beklenen tünel, yer altından gitmesi ve oldukça devasa bir boyutta olmasından dolayı ilgi çekici bir hal kazanıyor. Şirket, yolculuk için, kişisel taşıt ve nakliye araçlarını taşıyan, elektrikli bir paten sistemi kurulmasını istiyor.

Sistemin hem hızlı olmasını, hemde özerk olmasını isteyen şirket, saatte 250 kilometre hıza ulaşan platformların kurulmasını amaçlıyor. Yoğun trafikten dolayı yeniliklere sıcak bakan şehir yetkilileri bu planı gerçekleştirecek gibi duruyor. Büyük bir ihtimalle ilerleyen yıllarda Los Angeles trafiği, şehrin altından geçen hızlı araçlar sayesinde oldukça rahatlayacak. Dünya yavaş yavaş gelecek hakkında hayal ettiğimiz, gelişmiş hızlı yaşantının olduğu zamanlara doğru geçiş yapıyor gibi duruyor.