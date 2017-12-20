Modern zamanların en gözde girişimcisi ve en dahi mucitlerinden de olsanız, en nihayetinde insansınız. Hata yapabilir ve bu hatanızla milyonlarca insanın maskarası olabilirsiniz.

Elon Musk. Hani şu Tesla, SpaceX gibi firmaların kurucu CEO’su olan, dünyanın dört bir yanıyla kalmayıp Mars için bile girişimler yapan kişilik. Kendisi hiç şüphesiz modern zamanların en dahi isimlerinden. Aynı zamanda sosyal medyayı da oldukça aktif ve doğru bir şekilde kullanıyor.

Sosyal medya kullanımı konusunda her insanın hata yapabileceğini gösteren bir olaya imza atan Musk -aslında hata değil, o kısma henüz gelmedik-, Facebook’un Oculus Rift bölümündeki baş teknoloji mühendisi olan John Carmack’a ulaşmaya çalışıyordu. Twitter’dan mesaj attığı düşüncesiyle kendisinin ona ulaşması için şu notu bıraktı.

"@ID_AA_Carmack (John Carmack) Konuşmak için bir dakikan var mı? Telefon numaram: 310-709-9497"

Bu telefon numarasını görür görmez arayan insanlar, sesli bir mesajla karşılaştılar. Bu mesajda, Boring Company’nin destek toplamak amacıyla sattığı şapkaların bir reklamı dönüyordu. Bu vakte kadar binlerce satan şapkayı alanlar için bir ödül duyuran Musk, bunun için telefonla konuşmayı denemişti.

Olay aslında dışarıdan bir hata gibi görünse de, Musk’ın sosyal medya kampanyası yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü insanlarla telefondan iletişim kurmak onlara daha samimi geliyor. Bu nükteli tweet’iyle Musk, sosyal medyanın samimiyetsizliğini bir nebze de olsa kırmayı başardı. Kampanyasını da onu arayan kişilere -sesli mesaj da- olsa özel bir şekilde anlattı.

Musk’ın VR sektöründe boy gösteren Oculus yetkilisine numarasını gönderme sebebi de tamamen işin makyajıdır. Çünkü Musk, sanal gerçeklik konusunda girişim yapsa bile bunu Twitter üzerinden başlatmayacak kadar profesyonel.

Ayrıca çoğu ünlü simanın ve Musk gibi iş adamlarının sosyal medya hesapları, bu konuda görevlendirilmiş çalışanlarca yönetiliyor. Hata payı neredeyse sıfır olduğu için. Bu yılın belki de en iddialı sosyal medya kampanyalarından birini gördük diyebiliriz.

Tebrikler Elon Musk.