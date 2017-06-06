Elon Musk’tan Kendisine Sorulan Soruya +18 Cevap!

Elon Musk, kendisine Twitter’da Falcon 9’un büyüklüğüyle ilgili sorulan soruya hiç beklenmedik bir cevap verdi.

Neden böyle bir cevap verme ihtiyacı hissettiğini hala çözebilmiş değilim, fakat şu bir gerçek ki Elon Musk’a roketler bir penisi çağrıştırıyor. Üstelik bunu, kendisini takip eden milyonlarca kullanıcının bulunduğu yerde -Twitter’da- rahatça söyleyebiliyor.

SwiftOnSecuity kullanıcı adına sahip bir kişi, Twitter üzerinden Elon Musk’a Falcon 9’un ne kadar büyük olduğunu, insanların bunu bilmesi gerektiğine dair bir soru sordu.

Elon Musk ağabeyimiz ise soruya şöyle bir karşılık vermiş: ‘Hayırdır, kullandığınız başka yollar da var galiba?’ Soruyu soran kişinin cinsiyeti tabii ki önemli değil, ama Musk’ın bir kadın kullanıcıya bu şekilde cevap vermesi hakikaten hiç hoş olmamış. Hatta çok büyük bir talihsizlik de diyebiliriz.

Muhtemelen kendisince şaka yapmış, fakat böylesine ön planda olan bir kişinin şaka yaparken dahi çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.