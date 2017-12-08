Musk: Tesla’nın Yapay Zeka Yongaları Dünyanın En İyisi Olaca

Akıllı telefon sektöründen bilgisayar üretimine, savaş teknolojilerinden otomotive kadar pek çok alanda yapay zeka destekli çipler hayatımıza girmeye başladılar. Elektrikli otomotiv sektörünün lider firması Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise iddialı açıklamalarıyla yeni bir gündem daha yarattı.

Yapay zeka için özel işlemci tasarlamak, ciddi teknoloji şirketlerinin yeni hobisi haline geldi. Bunun en yakın örneklerini iPhone X’daki A11 Bionic işlemcisiyle ve Huawei Mate 10 Pro’daki Kirin yapay zeka işlemcileriyle görüyoruz. Henüz akıllı telefonlar konusunda gerekli yazılım güncellemeleri gönderilmese de bu çipler, teknolojinin geldiği son nokta olarak kabul ediliyorlar, elbette tüketici gözünde tabii.

Telsa’nın CEO’su Elon Musk, şirketlerinin faaliyet gösterdiği her alanda gündem olmayı çok seven bir girişimci. CNBC’nin aktardığı bilgilere göre kendisi bir konferans esnasında Tesla otomobilleri için geliştirdikleri yapay zeka çipleri hakkında şunları söyledi:

“Hem Tesla hem de yazılım ve donanımların uyumluluğunu arttırmak için yapay zeka alanında çalışmalara devam ediyoruz. Dünyanın en iyisi olacağını düşündüğüm yapay zeka donanımı geliştiriyoruz”

Gelişmiş yapay zeka yongaları, otonom Tesla araçlarında mı kullanılacak?

Eylül ayında CBNC’nin bir başka haberine göre Tesla bünyesinde bu işle görevli 50 kişilik bir ekip bulunuyor. Bu kişiler arasında daha önce görüntü işlemcileri üreticisi AMD’de ve Apple’da çalışan, sektörün yakından tanıdığı bir isim olan Jim Kaller da var.

Keller'ın işe alınması, Tesla'nın gelecek planları hakkında önemli bir göstergedir. Zira firmanın üzerinde çalıştığı otonom teknolojiler, yakışır bir şekilde zaten en iyisi olmak zorundalar.

Şu anda şirket kendi kendine sürüş işlevselliğini güçlendirmek için Nvidia'nın grafik kartlarını kullanıyor. Ancak Musk’ın bahsettiği özel donanımlar araçların sürüş performanslarında önemli bir artış sağlayabilirler. Daha hızlı hesaplamalar, teorik olarak daha güvenli otonom sürüşü mümkün kılacaktır.

Tesla’nın iddialarına gelecek olursak yapay zeka çipleri, şirketin yarı-otonom araçlardan tam anlamıyla insan müdahalesine gerek duymayan araçlara geçişi hızlandırabilir.

Bakalım Musk, her söylediği sözün arkasında durduğu gibi bu konuda da aynı duruşu sergileyecek mi?