Elon Musk: Yapay Zeka Kuzey Kore'den Daha Tehlikeli!

Elon Musk yapay zekanın aslında büyük bir tehdit olduğunu ve Kuzey Kore gibi bir ülkeden bile daha tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Elon Musk yapay zeka teknolojisinin çok büyük bir tehdit olduğunu dile getiriyor. Hatta öyle bir tehdit ki, 3. Dünya Savaşı çıkarma ihtimalinden korkulan Kuzey Kore'yi bile yapay zekadan daha az tehlikeli olarak nitelendiriyor. Bu yüzden de Musk'ın yapay zeka girişimleri, diğer şirketlere oranda biraz daha farklı bir yolda ilerliyor.

Elon Musk, attığı tweette, "Yapay zekanın güvenliği konusunda endişelenmiyorsanız, endişelenmelisiniz. Yapay zeka, Kuzey Kore'den çok daha fazla risk taşıyor." dedi.

Amerikalı siyasi ve ticari liderler, Kuzey Kore üzerinde espri ve açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Ancak Musk'ın bu seferki tweetleri pek de espri içermiyor ve oldukça ciddi gözüküyor. Musk, "Kimse düzenlenmekten hoşlanmaz ancak halka tehlike oluşturan her şey, bütün araçlar, dünzenlemelidir. Bunlara yapay zeka da dahil." dedi.

Şimdi nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore ile yapay zeka karşılaştırılıyor. Siz ne dersiniz, sizce hangisi daha tehlikelidir?