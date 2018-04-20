Westworld'den daha iyi olan tek şey, hayran teorileri. Bazı teorilerin doğru olduğu ortaya çıksa da diğer teoriler size biraz saçma gelebilir. İşte sizler için derlediğimiz en iyi 5 teori.

Dizinin 2016'da başlamasından bu yana, sosyal platform kullanıcıları gösteri, park ve karakterlerle ilgili birçok teori paylaştı. Bazı teorilerde hayranlar, Bernard'ın aslında Arnold'un bir ana sürümü olduğu gibi, ilk sezonun en can alıcı yerlerinden bazılarını tahmin edebildi.

Okuyucuları son kez uyarmalıyız ki bu yazı bol bol spoiler içeriyor, işte en ilginç teorilerden beş tanesi:

1) Westworld Aslında Küçültülmüş Bir Evren

Westworld'ın bulunduğu yer hakkındaki soru işaretleri hala devam ediyor. Çoğu hayran Westworld'ün bir adada olduğuna inanıyor. Bu, son sezonun iki fragmanı tarafından desteklenen bir teori. Diğer tahminler ise evrenin Mars'ta ya da başka bir gezegende olduğu yönünde.

Geçen yıl Reddit'te paylaşılan bir hayran teorisine göre ise Westworld aslında küçültülmüş bir evrende, Delos olarak yer alıyor.

2) Hemen Hemen Herkes Evrene Dahil

Bernard'ın ev sahibi olduğu ortaya çıktığında, pek çok izleyici şok oldu. Bizi şaşırttı, başka kim robot olabilir? Belki de Dr. Ford bir android vücutta ya da Black'deki Adam kendini bir ana bilgisayar sürümünde oluşturdu, böylece o da parktan ayrılmak zorunda kalmadı. Bu garip teoriye göre çalışanlar ev sahibi, yönetim ev sahibi, misafirler bile ev sahibi. Herkes, hiçbir şeyden haberi olmayan bir bot ya da Delos'a girdikten sonra bir ev sahibi bedene verilen bir insan. Kafanız yandı değil mi?

3) Felix, Delos'un Bir Sonraki Lideri Olacak

Delos'ta bir lider boşluğu bulunuyor. Charlotte veya Bernard, Ford'un yokluğunda liderlik pozisyonu için yarışıyor gibi görünüyor.Ama hayranlar çok daha farklı bir kişiyi liderlik için düşünüyorlar: Felix.

Muhtemelen onu bir robot kuşunu hayata geçiren ve daha sonra birkaç kez Maeve tarafından tekmelenen adam olarak tanıyorsunuzdur. Ama bir fan teorisine göre, Felix, Dolores'in anti karakteri olarak ortaya çıkacak. Bunu düşündüren sebeplerden biriyse, 'farkındalık'larının nasıl başlamasıyla ilgili. Dolores birisini öldürerek bunu başardı, Felix ise bir robot kuşu hayata döndürerek kendi iradesinin varkına vardı. Ayrıca - bu en ilginç sebeplerden biri - Latince, Felix sevinç anlamına gelirken Dolores üzüntü anlamına geliyor.

4) Delos, Simülasyon Hipotezini Test Etmek İçin Var

The Ringer'den Sam Schube, Westworld'un aslında, tüm insanlığın, kurtulmak için ihtiyaç duyduğu bir bilgisayar simülasyonunun Delos'ta test edildiğini ve bu dünyanın aslında bir belgesel olduğunu öne süren bir teori paylaştı. Eğer ev sahipleri, simülasyonlarından kurtulabilirlerse, insanlık Westworld'dekilerden kaçmak zorunda kalabilir.

5) Altıncı Park, Westeros Dünyası Olacak

Sonuncu teori, size biraz saçma gelebilir. Çünkü dizi yapımcıları açıkça böyle bir şey olmadığını söyledi, en azından bir akşam yemeğinde konuşan George R.R. Martin böyle söyledi. Ama son parkın Westeros dünyası olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Planlanan toplam altı park var. Westworld ve Shōgun World'ü zaten biliyoruz. Diğerleri ortaçağ dünyası, Roma dünyası ve gelecek dünyası olacak. Diğer bir park ise orijinal dizilerden olabilir ancak bu teori henüz doğrulanmadı. Her iki durumda da, son park, gizemli bir park olmaya devam ediyor.