Sony Xperia XZ Premium
Sony’nin MWC 2017’de tanıttığı en iyi telefon olan Xperia XZ Premium, gerek tasarımı gerekse 4K ekranı ve en önemlisi de 960 fps gibi olağanüstü ağır çekim desteğiyle dikkat çekiyor.
- Ekran: 5.5 inç 4K IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835
- Bellek: 4GB
- Depolama: 64GB (+MicroSD)
- Kamera: 19MP (HD@960fps) / 13MP
- Batarya: 3.230mAh
- Diğer: Bluetooth 5.0, USB Type-C, IP68
Huawei P10 Plus
Huawei’nin MWC’de ortaya çıkardığı bu telefonu, P10’a göre daha iyi özellikleri ile dikkat çekerken özellikle renk seçenekleri ile bir farklılık yaratacak gibi duruyor.
- Ekran: 5.5 inç 2K IPS-NEO LCD
- İşlemci: HiSilicon Kirin 960
- Bellek: 4GB/6GB
- Depolama: 64GB/128GB (+MicroSD)
- Kamera: 20MP + 12MP / 8MP
- Batarya: 3.750mAh
- Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C
LG G6
Her ne kadar Snapdragon 821 kullanmasıyla eleştiriyor olsak da gerek tasarım gerekse diğer özellikleri ile takdiri hak eden telefonlardan biri olduğunu bizlere gösteriyor.
- Ekran: 5.7 inç 2K IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821
- Bellek: 4GB
- Depolama: 32GB/64GB (+MicroSD)
- Kamera: 13MP + 13MP / 5MP
- Batarya: 3.300mAh
- Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C, IP68
Vernee Apollo 2
MediaTek Helio X30 ve 8GB RAM gibi iddialı özelliklere sahip olan Vernee, şu anda piyasanın en iyilerinden biri olduğunu bizlere gösteriyor.
- Ekran: 5.5 inç 2K
- İşlemci: MediTek Helio X30
- Bellek: 6GB/8GB
- Depolama: 64GB/128GB (+MicroSD)
- Kamera: 20MP / 8MP
- Batarya: -
- Diğer: -
iPhone 7 Plus
Apple’ın geçtiğimiz sene tanıttığı telefonu, her şeye rağmen hala en iyi telefonlardan biri. Aynı zamanda iPhone camiasının da elbette en iyisi.
- Ekran: 5.5 inç FHD
- İşlemci: Apple A10 Fusion
- Bellek: 3GB
- Depolama: 32GB/128GB/256GB
- Kamera: 12MP +12MP / 7MP
- Batarya: 2900mAh
- Diğer: Bluetooth 4.2, IP67
Samsung Galaxy S7 Edge
MWC 2017’de bile yılın en iyi telefonu olarak lanse edilen Galaxy S7 Edge, Note 7 fiyaskosuyla hala en iyi telefon olma durumunu koruyor. Hatta buradaki listemizden de Webtekno olarak bizlerin de en iyisi olarak seçtiğimizi görebilirsiniz.
- Ekran: 5.5 inç 2K Super AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 820 / Exynos 8890 Octa
- Bellek: 4GB
- Depolama: 32GB/64GB (+MicroSD)
- Kamera: 12MP / 5MP
- Batarya: 3.600mAh
- Diğer: Bluetooth 4.2, IP68
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi tarafında gerek teknik özellikleri gerekse gerçek çerçevesiz ekranı ile bizi bizden alan Mi Mix, bu noktada hala en iyilerden biri.
- Ekran: 6.4 inç FHD IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821
- Bellek: 4GB/6GB
- Depolama: 128GB/256GB (+MicroSD)
- Kamera: 16MP / 5MP
- Batarya: 4.400mAh
- Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C
HTC U Ultra
HTC’nin en son çıkardığı ve üst seviye telefon olan U Ultra, LG’nin V serisindeki çift ekran teknolojisini de kendine entegre etmiş. 128GB modelinde safir koruma da olduğunu hesaba katarsak S821’e rağmen harika bir telefon olduğunu düşünmeden edemiyoruz.
- Ekran: 5.7 inç 2K Super LCD 5 + 2 inç 160 x 1040 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821
- Bellek: 4GB
- Depolama: 64GB/128GB (+MicroSD)
- Kamera: 12MP / 16MP
- Batarya: 3.000mAh
- Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C
OnePlus 3T
“Amiral Gemi Katili“ olarak bilinen OnePlus firmasının son şaheseri olan 3T, teknik özellikleri ile ne kadar iyi bir cihaz olduğunu bizlere gösterebiliyor.
- Ekran: 5.5 inç FHD AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821
- Bellek: 6GB
- Depolama: 64GB/128GB (+MicroSD)
- Kamera: 16MP / 16MP
- Batarya: 3.400mAh
- Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C