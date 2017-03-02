Bu listemizde sizlere içeriğin oluşturulduğu tarihe kadar tanıtılmış tüm telefonlar arasından en iyi telefonları listeleyeceğiz. Bakalım 2017 Mart ayına kadar çıkan telefonlardan en iyileri hangileri.

Sony Xperia XZ Premium

Sony’nin MWC 2017’de tanıttığı en iyi telefon olan Xperia XZ Premium, gerek tasarımı gerekse 4K ekranı ve en önemlisi de 960 fps gibi olağanüstü ağır çekim desteğiyle dikkat çekiyor.

Ekran: 5.5 inç 4K IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835

Bellek: 4GB

Depolama: 64GB (+MicroSD)

Kamera: 19MP (HD@960fps) / 13MP

Batarya: 3.230mAh

Diğer: Bluetooth 5.0, USB Type-C, IP68

Huawei P10 Plus

Huawei’nin MWC’de ortaya çıkardığı bu telefonu, P10’a göre daha iyi özellikleri ile dikkat çekerken özellikle renk seçenekleri ile bir farklılık yaratacak gibi duruyor.

Ekran: 5.5 inç 2K IPS-NEO LCD

İşlemci: HiSilicon Kirin 960

Bellek: 4GB/6GB

Depolama: 64GB/128GB (+MicroSD)

Kamera: 20MP + 12MP / 8MP

Batarya: 3.750mAh

Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C

LG G6

Her ne kadar Snapdragon 821 kullanmasıyla eleştiriyor olsak da gerek tasarım gerekse diğer özellikleri ile takdiri hak eden telefonlardan biri olduğunu bizlere gösteriyor.

Ekran: 5.7 inç 2K IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821

Bellek: 4GB

Depolama: 32GB/64GB (+MicroSD)

Kamera: 13MP + 13MP / 5MP

Batarya: 3.300mAh

Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C, IP68

Vernee Apollo 2

MediaTek Helio X30 ve 8GB RAM gibi iddialı özelliklere sahip olan Vernee, şu anda piyasanın en iyilerinden biri olduğunu bizlere gösteriyor.

Ekran: 5.5 inç 2K

İşlemci: MediTek Helio X30

Bellek: 6GB/8GB

Depolama: 64GB/128GB (+MicroSD)

Kamera: 20MP / 8MP

Batarya: -

Diğer: -

iPhone 7 Plus

Apple’ın geçtiğimiz sene tanıttığı telefonu, her şeye rağmen hala en iyi telefonlardan biri. Aynı zamanda iPhone camiasının da elbette en iyisi.

Ekran: 5.5 inç FHD

İşlemci: Apple A10 Fusion

Bellek: 3GB

Depolama: 32GB/128GB/256GB

Kamera: 12MP +12MP / 7MP

Batarya: 2900mAh

Diğer: Bluetooth 4.2, IP67

Samsung Galaxy S7 Edge

MWC 2017’de bile yılın en iyi telefonu olarak lanse edilen Galaxy S7 Edge, Note 7 fiyaskosuyla hala en iyi telefon olma durumunu koruyor. Hatta buradaki listemizden de Webtekno olarak bizlerin de en iyisi olarak seçtiğimizi görebilirsiniz.

Ekran: 5.5 inç 2K Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 820 / Exynos 8890 Octa

Bellek: 4GB

Depolama: 32GB/64GB (+MicroSD)

Kamera: 12MP / 5MP

Batarya: 3.600mAh

Diğer: Bluetooth 4.2, IP68

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi tarafında gerek teknik özellikleri gerekse gerçek çerçevesiz ekranı ile bizi bizden alan Mi Mix, bu noktada hala en iyilerden biri.

Ekran: 6.4 inç FHD IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821

Bellek: 4GB/6GB

Depolama: 128GB/256GB (+MicroSD)

Kamera: 16MP / 5MP

Batarya: 4.400mAh

Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C

HTC U Ultra

HTC’nin en son çıkardığı ve üst seviye telefon olan U Ultra, LG’nin V serisindeki çift ekran teknolojisini de kendine entegre etmiş. 128GB modelinde safir koruma da olduğunu hesaba katarsak S821’e rağmen harika bir telefon olduğunu düşünmeden edemiyoruz.

Ekran: 5.7 inç 2K Super LCD 5 + 2 inç 160 x 1040 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821

Bellek: 4GB

Depolama: 64GB/128GB (+MicroSD)

Kamera: 12MP / 16MP

Batarya: 3.000mAh

Diğer: Bluetooth 4.2, USB Type-C

OnePlus 3T

“Amiral Gemi Katili“ olarak bilinen OnePlus firmasının son şaheseri olan 3T, teknik özellikleri ile ne kadar iyi bir cihaz olduğunu bizlere gösterebiliyor.