Sırtına binen ağır yükü enerji içeceği ile gidermeye çalışan bir genç adam, aşırı tüketim nedeni ile beyin kanaması geçirdi. Tüm bu olanlar yetmezmiş gibi genç adam hayata tutunmaya çalışırken eşi evliliklerinin ilk meyvesini dünyaya getirdi.

Günlük hayatın stresinden ve koşuşturmacasından herkes farklı yöntemlerle kaçmaya çalışır. Kimileri hobiler edinir kimileri evcil hayvanıyla vakit geçirir. Bazı kişiler ise alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kendilerini rahatlatacağını düşünerek kötü alışkanlıklara yönelir.

Pek çok kişi için kötü alışkanlıklar sigara, alkol ve uyuşturucudan ibarettir. Fakat bu çok yanlış bir düşünce. Gerçek şu ki, dozunda tüketilmeyen her şey bir kötü alışkanlıktır ve bu alışkanlıkların sonu felaketle sonuçlanabilir.

Yukarıda gördüğünüz genç adam büyük bir kaza ya da benzeri bir olay geçirmedi. O yalnızca doğacak bebeği için daha çok para kazanmaya çalışırken verdiği hatalı bir karardan dolayı geri dönülemez bir sonuca neden oldu.

Genç adam uzun ve yorucu iş günlerinde hem daha dinamik olmak hem de yoğun iş günlerinin stresini azaltmak için aşırı miktarda enerji içeceği tüketti. Ne yazık ki bu çok yanlış bir karardı ve genç adamın beyin kanaması geçirmesi ile sonuçlandı.

Genç adamın eşi Brianna, aldığı telefonun ardından hemen hastaneye, kocasının yanına koşmuş. Üstüne üstlük genç kadın, eşi ölüm kalım savaşı verirken doğum gerçekleştirmiş ve genç adam biricik kızını doğumundan ancak iki ay sonra görebilmiş.

Brianna ‘Ona yemek hazırlıyorum, fizik tedavi, konuşma terapisi yapıyorum. Kişisel hijyen konusunda yardım ediyorum. Yürümesine yardım oluyorum. Ona hayatının her alanında yardımcı olmaya çalışıyorum.’ diyor ve ekliyor:

‘Tüm bu işlerin arasında, sekiz aylık çocuğumuzla ilgileniyorum. Bu çok zor ve çok yorgunum ama birlikte en iyisini yapacağız. Bir gün iyileşecek ve ben o güne kadar asla vazgeçmeyeceğim. Aşk özveridir ve ben onu hayatın kendisinden daha fazla seviyorum.’

Brianna herkesi enerji içeceklerini bilinçli tüketmek konusunda uyarıyor ve en önemli şeyin sağlık olduğunu hatırlatıyor. Hastalıkta-sağlıkta birbirine sımsıkı sarılan bu mükemmel çift pek çok ilişki için ders niteliği taşıyor.