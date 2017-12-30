Enes Batur'a Verilen Altın Kelebek Ödülü Geri Alındı!

44. Altın Kelebek Ödülleri'nde bu yıl ilk defa açılan "En İyi Youtuber" kategorisinde ödül alan Enes Batur'un ödülü iptal edildi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde bir ilk yaşanmıştı. İlk defa açılan "En İyi Youtuber" kategorisi, her ne kadar kategori oylandığı sürelerden itibaren eleştiriler alsa da, canlı yayında ödül sahibi belli oldu ve ünlü Youtuber Enes Batur'da bu ödülün sahibi olmuştu. Ancak yine de bu eleştirilerin ardı arkası kesilmemişti.

Bugün Hürriyet'te yayınlanan habere göre, Enes Batur'a verilen Altın Kelebek Ödülü iptal edildi. Bunun sebebi ise izleyicilerden gelen eleştiriler ve Enes Batur'a ait bir videoda ünlü Youtuber'ın"çocuklara uygun olmayan davranışlarda bulunması" olarak gösterildi. Tüm bu olaylar ise yazıda genel anlamda Hürriyet gazetesinin adı altında verilen bir ödülün, Hürriyet'in yayın ilkeleriyle paralel ilkeleri göstermesi olarak lanse edildi.

Yine de açıkçası burada tüm eleştirilere rağmen Enes Batur'a ayıp edildiği ortada. Kendisi sonuçta daha özgür bir yayın ortamında, yayınlarını gerçekleştiren birisi. Bu anlamda burada suçun sahibi bana kalırsa Hürriyet ve Altın Kelebek Jürisi. Çünkü her ne kadar ödül oylamayla verilmiş olsa da, jürinin görevi bu videoları daha ödül töreni gerçekleşmeden araştırmak olması gerekiyor. Yani ödül iptal edileceğine, ödülün Batur'a hiç verilmemesi lazım.

Yine burada açıkçası verilen karar, Enes Batur'a ilişkin eleştiriler yanlış da olsa, doğru da olsa, maalesef kendini kötü bir temize çıkartma çabası. Yine de biz bir kez daha soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Enes Batur'a verilen ödülün iptal edilmesi sizce doğru bir karar mı?