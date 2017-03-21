Erkek Fanları Fazla Olan 2012 Yapımı Film, Dizi Oluyor!

Oldukça güzel kadınlardan oluşan 2012 yapımı Spring Breakers filmi, yakında televizyon serisi olarak karşımıza çıkacak.

Selena Gomez, Ashley Benson, Vanessa Hudgens, Rachel Korine ve James Franco gibi günümüzün popüler ve bir o kadar da güzel kadınlarının yer aldığı 2012 yapımı Spring Breakers filmi, TV serisi olarak geliyor. Dizi versiyonu çekilecek olan Spring Breakers’da, söylenenlere göre alışılmışın dışında bir format kullanılacak.

Henüz detaylarına erişemediğimiz bu dizi projesinde filmdeki karakterlerin yer alıp almayacağını ya da senaryonun filmdekine benzer bir yapıda olup olmayacağını bilmiyoruz. Üzerinde çalışılmasına devam edilen proje hakkında bir bilgiye ulaştığımız taktirde sizlere aktaracağız.

İzlemeyenler için filmin konusu kısaca şu şekilde:

Faith, Brit, Candy ve Cotty müthiş bir bahar tatili (Spring Break) geçirmenin hayalini kuran dört çılgın arkadaştır. Onların sıradan genç kızlardan farklı kılan şey ise bazı uçuk planlarının olması. Fakat biriktirdikleri paralar yola ancak yetince, çareyi ciddi bir soygun yapmakta bulurlar ve de bunu başarırlar! Şimdi ellerinde tatil boyu deli gibi eğlenecekleri kadar çok paraları vardır. "Her genç" gibi bahar tatilinde partinin ve kokainin dozunu kaçırınca kendilerini hapiste bulurlar. Tam kurtulamayacaklarını düşünürken, Alien adında bir adam çıka gelir ve bu kızların kefaletini ödeyip, serbest kalmalarını sağlar. Alien, bölgenin yerel uyuşturucu ağlarını ele geçirmektedir ve uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanmıştır. Brit, Candy ve Cotty bu vahşi hayata adapte olmakta pek de sorun çekmeyeceklerdir.