Erkeklerin 10 Yıl Daha Uzun Yaşamasını Sağlayacak Mutasyon!

Genetik uzmanlarından oluşan bir ekip, erkeklerin ortalama ömrünü 10 yıl arttıracak bir çeşit büyüme hormonu mutasyonu keşfetti. Çalışma, yaşlanmanın ardındaki genetik tetikleyicilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Pek çok bilim insanı, yaşlanmayı tedavi edebilecek bir “hastalık” olarak görmeye başladığından beri, bu amaca yönelik yüzlerce çaba ortaya konmuştur. Tabii ki araştırmacıların yaklaşımları birbirinden farklıdır. Bazıları ilaç geliştirmeye çalışır, bazıları kan nakliyle çözmeye, bazıları ise yaşlanmaya karışan genetik faktörleri öğrenip engellemeye çalışırlar. Bu kez erkeklerin ömürlerini yakın zamanda 10 yıl kadar uzatabilecek bir mutasyon türü keşfedildi.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmada, erkeklere özgü etkileri bulunan bu genetik mutasyonun nasıl bulunduğu anlatılıyor. Görünüşe göre, bir büyüme hormonu reseptöründen (d3-GHR) birkaç baz çiftinin silinmesi, bireyin ömrünü ortalama 10 yıl daha uzatabiliyor. Araştırmacılar, dört farklı popülasyondan 841 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen uzun çalışma sürecenin sonunda bu durumu keşfettiler. Ancak söz konusu d3-GHR reseptörünün iki kopyasının da yalnızca erkeklerde bulunduğu biliniyordu.

Deneyler, katılan insanların geniş bir popülasyondan gelmeleri ve hemen hemen aynı sonuçları vermeleri, çalışmanın başarısını gösteriyor. Dahası, söz konusu silme işlemi ergenlik dönemlerinde gerçekleştirildiğinde, bireylerin büyüme hormonlarının tetiklendiği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca bu mutasyon hücrelerin daha yavaş bölünmelerini sağlayarak, büyüme süresini uzattığı gibi yaşlılık dönemlerini de geciktirebilir. Başka bir deyişle ömrü uzatmanın altın anahtarı olabilir.

Bu mutasyonun nasıl işlediğini anlamak için ileri düzeyde çalışmalar yapacaklarını dile getiren araştırmacılar, gelinen noktadan oldukça umutlular. Yaşlılık önleyici tedavilerin cinsiyete özgü olmadan geliştirilebilmesi için daha farklı çalışmaların yapılması gerekiyor.