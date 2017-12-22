Yılbaşına sayılı günler kala hala sevdikleriniz için bir hediye seçmediyseniz, teknoloji düşkünü yakınlarınızın çok hoşuna gidecek üç hediye sepeti seçtik.

Yılbaşı planları ve yeni yıl hediyesi seçimi, bugünlerde sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan. Henüz sevdikleriniz için bir hediye düşünmediyseniz ve hediye alacağınız kişi tam bir teknoloji delisi ise sizi kara kara düşünmekten kurtaran planımızı açıklıyoruz.

Teknostore tarafından farklı konseptler halinde 9 ayrı seçenek olarak sunulan “Teknolojik Hediye Paketleri”, içerisinde birçok farklı ürün ile teknoloji düşkünü olan hemen herkese hitap ediyor. Aşağıda en çok ilgi çeken üç sepeti inceleyebilir ya da tüm hediye sepeti seçeneklerine göz atmak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiz.

Teknostore’da çok satılan ürünlerden oluşan Ekonomik TeknoPaket, teknoloji düşkünü olan hemen herkesin hoşuna gidebilecek beş farklı üründen oluşuyor. Ekonomik TeknoPaket’in içerisinde son dönemin en popüler teknoloji ürünü sanal gerçeklik gözlüğü, sanal gerçeklik gözlükleri ile ya da bağımsız olarak mobil oyunlar için kullanabileceğiniz akıllı telefonlar ile uyumlu gamepad, taşınabilir batarya konusunda tüm markaları geride bırakan Xiaomi’nin en ince powerbank’i, mikrofonlu bir kulaklık ve telefonunuzu hemen her yüzeye sabitlerek kusursuz fotoğraflar çekebileceğiniz ahtapot tripod mevcuttur. Ayrıntılı kutu içeriği şöyledir:

Veryfit ID115 Akıllı Bileklik

Xiaomi Mi 5000 mAh Powerbank

iPiPOO B80Hi Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık

VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Akrobat Mini Ahtapot Tripod Telefon Tutucu

Akıllı telefonlar ile fotoğraf çekmeyi sevenler için hazırlanan mobil fotoğrafçılık paketi, olmazsa olmaz üç aksesuardan oluşmaktadır. Akıllı telefonların her geçen gün gelişen kamera özellikleri, profesyonel anlamda fotoğraf çekmek isteyenler için büyük kolaylıklar sağlıyor. Mobil fotoğrafçılık paketinin içerisinde telefonunuzu bir kamera olarak en efektif biçimde kullanabilmeniz için dört parçadan oluşun lens seti (makro, balık gözü, geniş açı ve süper geniş açı), esnek yapısı ile hemen her yüzeye sabitlenebilen akrobat tripod ve selfie çubuğu olarak da kullananılabilen 123 cm monopod bulunmaktadır.

JUO 4'ü 1 Arada Telefon Lens Seti

Yunteng YT-1288 Uzun Monopod - Bluetooth Selfie Çubuğu

Akrobat Orta Boy Ahtapot Tripod - Telefon Tutucu

Tüm akıllı telefon kullanıcılarına lazım olabilecek temel aksesuarlardan oluşan mobil aksesuar paketleri, iPhone ve Android'li cihazlar için farklı olarak uyumlu aksesuarlar ile hazırlanmıştır. Lightning, Micro USB ve USB Type-C şeklinde üç farklı paket olarak hazırlanan Mobil Aksesuar Paketi’nin kutu içerikleri şöyledir.

Android (MicroUSB) Aksesuar Paketi

Xiaomi Mi 2 10000 mAh Quick Charge 2.0 Slim Powerbank

DM Micro USB OTG 16GB Bellek

BlitzPower Örgülü Micro USB Şarj Kablosu

Pratigo Tablet & Telefon Ekran Temizleme Seti

Pratigo Lightning Çıkışlı Kablosuz PowerBank

Apple 5 W USB Şarj Adaptörü

Apple 1 Metre Lightning USB Şarj Kablo

Pratigo Tablet & Telefon Ekran Temizleme Seti

Xiaomi Mi Pro 2 10000 mAh Quick Charge 2.0 USB Type-C Powerbank

DM Type-C USB OTG 16GB Bellek

BlitzPower Örgülü USB Type-C Şarj Kablosu

Pratigo Tablet & Telefon Ekran Temizleme Seti

Umuyoruz ki yılbaşıyla birlikte 2018 yılı, olmasını istediğiniz her şeyin gerçekleşeceği bir yıl olur. Hepinize şimdiden mutlu yıllar. :)