Eski iPhone Çalışanından Süper-Akıllı Bir Araç Kamerası: OWL

Apple iPhone'un ilk versiyonu için firmayla çalışan Andy Hodge, kendi kurduğu firmasıyla araçlar için muhteşem bir kamera geliştirdi.

Tasarlanan bu yeni araç içi kamera, şirketle aynı adı taşıyor ve baykuşların kafalarını 270 derece çevirebilmesinden esinlenilerek adına kavuşmuş. Çalışanlarının tamamı eski Microsoft ve Apple çalışanlarından oluşan şirket, son aylarda değerini 18 milyon dolar kadar artırarak teknoloji dünyasının ilgisini üzerine çekmeyi başarmışa benziyor.

Hem araç içinden, hem de aracın çevresinden yüksek kalitede video görüntüsü kaydedebilen cihazı benzerlerinden ayıran, 24 saatlik video görüntüsünü anlık olarak kaydedip saklayabilmesi. Bununla birlikte cihazın oldukça farklı özellikleri var ve bunları aşağıda bulabilirsiniz. Şu an için cihaz $349 gibi fahiş sayılabilecek bir fiyattan satılıyor ancak belki de sahip olduğu özelliklerle bu fiyatı hak ediyor.

OWL Araç Sahiplerine Neler Sunuyor?

Aracın ön paneline yerleştiriliyor ve hem önünde hem de arkasında kamera mevcut.

Aracın ön camından kayıt alırken, eğer yolda bir kaza veya enteresan bir durum olursa otomatik olarak o noktayı kaydediyor.

Trafik çevirmelerinde olan biteni kusursuz bir biçimde kaydedebiliyor.

Araç içi çekimlerde hırsızlar için oldukça caydırıcı bir özelliği var.

Ön kamera ile karaoke tarzında eğlenceli klipler de çekilebiliyor.

Aracın çalınması gibi bir durum söz konusu olursa telefonunuza anlık bildirim gönderebiliyor.

Cihazın bu ve bunun gibi bir çok özelliği bulunuyor. Teknik özellikleriyle $350 etiketinin karşılığını veriyor olabilir ama benzerlerinden kendisini ayıran özellikler fiyatına da yansımış gibi. 38 kişilik genç bir ekibin tasarladığı bu ürünün ne kadar başarılı olacağını gelecek perşembe günü satışa çıktığında göreceğiz.