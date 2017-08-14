Eski Apple Lideri ve Tesla Otopilot Başkanı Google'a Katıldı

Chris Lattner, yapay zekayı daha da geliştirmek ve demokratikleştirmek için Google Brain'e katıldığını açıkladı.

Bu yılın başlarında Swift dilinin yaratıcısı ve Xcode geliştirici araçlarının sorumlusu Lattner, Apple'ı terkederek Tesla'ya katılmıştı. Haziran ayına kadar da Tesla'da otopilot yazılımında sorumlu olarak çalıştı. Uzun süredir yapay zeka konusunda ilgili olan Chris Lattner, yapay zeka üzerinde çalışmak amacıyla Google Brain araştırma bölümüne katıldığını açıkladı.

Google Brain, Alphabet bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve çalışmalarının odak kaynağı yapay zeka olan çeşitli bölümlerden sadece biridir. Ayrıca Google Brain ekibinde, diğer bölümlerde olmayan kaynaklar ve imkanlar da bulunuyor. Bu yüzden geniş ve büyük amaçları olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Attığı tweetlerle Lattner, yapay zekayı herkes için kullanılabilir bir hale getireceğini vurguluyor. Ayrıca Google'ın makine öğrenme dili üzerinde çalışacağını söyleyen Lattner, yapay zekayı biraz daha demokratikleştireceğini dile getiriyor. Sadece 6 ay Tesla'da çalışan Lattner, Tesla'ya uyum sağlayamadığını ve Google'da "tecrübeli bir mühendis lideri" olarak görev alacağını söyledi.

Google Brain, yaptığı araştırmalar ve yapay zeka üzerine olan çalışmalarıyla oldukça popüler ve başarılı sonuçlar elde ediyor. Ayrıca kullanıcıların deneyimini geliştirmek için uğraşmalarının yanısıra yeni girişimleri de beraberinde götürüyor.