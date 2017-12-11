Irkçılık, cinsiyetçilik, silahlanma destekçiliği, politik ve diplomatik oyunlar... Hepsinin bir peynir gemisi var ve yürütmek için insanlara-kitlelere sahip olmak gerekiyor. Eski bir Facebook yetkilisinin ağzından gelen bu açıklamalar herkesi ilgilendiriyor.

ABD başkanlık seçimlerini kazanan ve politik tavrıyla dünyanın tepkisini toplayan Donald Trump’ın başkanlığı tartışma yaratıyor. Seçim öncesinde Ruslar tarafından başlatılan ve oyların dağılımını önemli oranda etkileyen bir dizi kampanyanın Trump’ı başkan yaptığı söyleniyor. Facebook gibi dev şirketler, iddiaları basının baskısı nedeniyle itiraf etmek durumunda kalıyorlar.

ABD’deki seçimler özelinde söylenenler elbette tüm dünyayı etkiliyor. Fakat ABD dışına çıkacak olursak tablo daha da vahim durumda. Birçok ülkede çıkan kaos, sosyal medya mecraları üzerinden planlanıyor. Irkçılık, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığı eksininde toplumun yarasına basılıyor ve kaosun fişi takılıyor.

2007 yılında Facebook’ta çalışmaya başlayan ve kuruluşun sivil topluma verdiği zarara değinen şirketin eski yetkilisi Chamath Palihapitiya, öz geçmişi hakkında pişmanlık duyduğunu samimiyetle ifade ediyor. Katıldığı bir panelde konuya değinme fırsatı yakalayan uzman isim, “Sanırım toplumun işleyişi ile ilgili sosyal dokuyu parçalayan araçlar yarattık” açıklamasında bulundu.

Palihapitiya'nın eleştirileri yalnızca Facebook'u değil, genel anlamda çevrimiçi dünyayı hedef aldı:

"Kalpler, beğeniler, baş döndürücü. Kısa sürede oluşturduğumuz bu dopamin hormonuna dayalı geri bildirim döngüleri, toplumun işleyişini yok ediyor. Buralarda gerçek anlamda sivil bir söylem yok, işbirliği yok; yanlış bilgi, gerçek dışılık var. Bu durum sadece Amerika’nın sorunu değil. Bu durum, küresel bir sorundur.”

“Kötü aktörler, artık insanların büyük bölümünü istekleri doğrultusunda kolayca yönetiyorlar. Bu işin aşırıya kaçtığını bir hayal edin. Gerçekten çok kötü bir durum.”

Palihapitiya, ailesinin ve özellikle çocuklarının mümkün olduğunca az sosyal mecralarda vakit geçirdiklerini belirtiyor. Kendisinin bu tavrı ve sözleri, daha önce Facebook’ta çalışmış ve çeşitli nedenlerle işinden ayrılmış insanların söyledikleriyle uyuşuyor.

Şirketin ilk yatırımcılarından olan Sean Parker, Kasım ayında sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. Facebook ve diğerlerinin, "insan psikolojisindeki savunmasızlığı istismar ettiklerini" ve bunu başarıyla yürüttüklerini belirtmişti. Aynı zamanda Facebook’un eski ürün müdürü Antonio Garcia-Martinez, Facebook'un topladığı kişisel bilgilere dayanarak Kaos Maymunları isimli bir kitap yazmıştı. Ayrıca Palihapitiya Hintli bir uzman, özellikle Myanmar’daki drama da hakim durumda. Kendisine göre sosyal medya, oradaki fitili ateşleyen bir olgu. Silikon Vadisi'nin tüm girişim sermayedarlarını da eleştiren uzman, yatırımcıların iklim değişikliği ve hastalık gibi gerçek sorunlara değinmediklerini belirtiyor.

Palihapitiya, işinden ayrıldıktan sonra kurduğu sağlık ve eğitim gibi konularda destek fonları sağlayan Social Capital şirketini işletiyor.