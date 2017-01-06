Efsane Nokia Telefonları Öğütücüye Atılırsa Ne Olur?

Experiment at Home isimli YouTube kanalı, N95, 8210 gibi eski Nokia modellerini parçaladığı bir video yayınladı.

Nokia’nın eski modellerinin ne kadar sağlam olduklarını biliyoruz (hatta çok iyi biliyoruz). Fakat demirleri paramparça eden bir makineye karşı işleri elbette çok zor.

Experiment at Home isimli YouTube kanalı N95, N97, 8210, 3310 ve 6560 modellerinin olduğu, içimizi acıtan bir video yayınladı. Videoda ‘reyiz’ olarak adlandırdığımız Nokia modelleri öğütücü makineye atılıyor ve birkaç saniye içerisinde paramparça oluyor.

50fps ile kaydedilen bu video ile birlikte bizim de geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz ‘3310 Reyizi Biraz Zorladık!’ isimli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.