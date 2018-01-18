Bir dizi skandal ve hissedarların baskısı sebebiyle geçtiğimiz Haziran'da görevinden ayrılmak zorunda kalan Uber CEO'su Travis Kalanick'in 'gidişiyle' ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Bloomberg tarafından yeni yayımlanan bir haberde Kalanick'le ilgili detaylı bir rapor yer aldı. Raporda bazı olaylar kimsenin hayal edemediği kadar "garip ve karanlık" olarak nitelendirildi. Haber genel olarak gizli lobicilik faaliyetleri ve tartışmalı toplantıları içeren Kalanacik iktidarının son aylarını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Raporda en çok bahsedilen ayrıntı ise Kalanick'in bir Uber sürücüsüne bağırma anlarının kaydedilmesine olan tepkisiydi. Kalanick'in, Fawzi Kamel adlı bir Uber sürücüsüne bağırdığı anın görüntüleri geçtiğimiz yıl Şubat ayında internete düşmüştü. Bloomberg'e göre, Kalanick, video yayınlandığında diğer üst düzey yöneticilerle yaptığı bir otel toplantısındaydı. Haberde yer alan bilgilere göre toplantı sırasında görüntüleri izleyen katılımcılar önce büyük bir sessizliğe büründü ardından. Kalanick ellerini dizlerinin üzerine koyarak yere çöktü ve "bu kötü" diye mırıldandı ardından da "korkuncum" dedi.

Videonun yayılmasından günler sonra Kalanick, arayı düzeltmek ve şirket ilişkilerini tekrar tahsis etmek için şoför Kamel ile bir görüşme planladı. Bloomberg'e göre, hızlıca bitmesi gereken ve Kalanick'ten bir özür de içeren toplantı birden tartışmaya dönüştü ve bir saatten fazla sürdü. Tartışmalar sonrasında Kalanick Kamel'e kendi parasından 200 bin dolar ödemeyi kabul etti. Uber temsilcisi tarafından Bloomberg'e yapılan açıklamada Travis Kalanick'in Kamel'den affedilmesini dilediği de söylendi.