Eski Wi-Fi Şifrelerinizi Windows 10’da Nasıl Bulursunuz?

Her gün birçok farklı Wi-Fi'a bağlanıyoruz. Bazen bağlandığımız ağların şifrelerini unutabiliyor, ihtiyaç duyduğumuzda da sıkıntı çekiyoruz. Hiç kimseye sormadan ve sıkıntı çekmeden bu şifreleri geri getirmenin yöntemini sizlerle paylaşıyoruz.

Mobil devrim ile Wi-Fi hizmeti veren yerler öyle hızlı arttı ki, artık hangi ağa bağlandığımızı bile hatırlamıyoruz. Bazen bir kahve dükkanı, bazen bir kütüphane, bazen de bir arkadaşımızın ağı olabiliyor bu. Ancak bağlandığımız ağların şifrelerini unutabiliyoruz. Üzülmeyin, bunları hiçkimseye sormadan geri getirebileceğiniz bir yöntem biliyoruz. İki küçük adım bu iş için kafi.

Adım 1:

Komut satırını yönetici olaran çalıştırın ve aşağıdaki komutu yazın.

netsh wlan show profiles

Aşağıda gelenler bugüne dek bağlandığınız Wi-Fi ağlarının SSID isimleri ile birlikte listelenmiş hali.

Adım 2: Komut satırına aşağıdaki ifadeyi yazın.

“Profile-Name” ismi kısmına, hangi Wi-Fi’ın şifresini öğrenmek istiyorsanız onun SSID ismini yazmalısınız. Aşağıda doğru yazım şekli mevcut.

netsh wlan show profile name="Profile-Name" key=clear

“Enter”a basın. “Güvenlik ayarları”na gidin ve “İçerik Anahtarı”na bakın. Burada istediğiniz şifreyi göreceksiniz.