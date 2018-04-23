Bildiğiniz gibi gün ışığında mükemmel fotoğraflar çeken telefonlarımız, iş karanlığa geldi mi bir anda adeta istifa edebiliyor. Bu noktada karanlıkta da etkili fotoğraflar çekebilmeniz için en önemli araç, aydınlatma aksesuarları oluyor.

Telefonumuzun gerek ön, gerekse arka kamerası olsun karanlık bir ortamda gün ışındaki kadar iyi performans vermeyebiliyor. Şimdilerde bazı akıllı telefonların ön kamerasında flash bulunsa da bu genele yayılmış durumda değil. Bu noktada sizlere 4 aydınlatma aksesuarı önerimiz var. Telefonunuza monte edebileceğiniz bu aksesuarlar sayesinde etkili fotoğraf çekimleriniz, havanın kararması ile sekteye uğramayacak.

1. Xuma Mobile Daylight Balanced LED

Taşınabilir aydınlatma kaynağı olarak kullanabileceğiniz bu minik araç sayesinde, bir anda patlayan flash ışığının neden olduğu bulanık fotoğraflardan kurtulacaksınız. Diğer bir yandan kullanıcı dostu olan aracı, farklı alanlarda da işlevsel olarak kullanabilirsiniz. Sarj ömrü 4 saate kadar dayanabilen aydınlatma kaynağını, Mikro-USB ile sarj edebilir ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Kaynağın diğer özelliklerini incelemek veya satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. Bower smartphone LED light

Sıcak ve soğuk ton filtreleri ile gönderilen aydınlatıcı kaynağının sarjı 18 saate kadar dayanabiliyor. Farklı çekimler için farklı parlaklık seçeneklerini kullanabileceğiniz kaynak sayesinde, oldukça profesyonel anlar yakalayabilirsiniz. Telefonunuza sabitleyebileceğiniz bu aydınlatıcıyı, daha derinden incelemek veya satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. Lume Cube

Küçük ama etkili olan bu ışık kaynakları ile fotoğraflarınıza aydınlık katabilirsiniz. Dayanıklı ve su geçirmez olan bu minik aydınlatıcılar, özellikle maceraperest fotoğrafçıların gözbebeği olacaktır. Ürünü incelemek veya satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Ocathnon ring light

En sevdiğiniz vlogger’ların gözlerinde bir ışık çemberi fark ettiyseniz, işte sebebi bu tarz aydınlatıcıdır. Telefonunuzun üst kısmına kolayca monte edebileceğiniz ışık kaynağı sayesinde, fotoğraflarınızda veya videolarınızda kaliteli bir görünüm yakalayabilirsiniz. İki adet AAA pil ile çalıştıracağınız bu ışık kaynağının pillerini sık sık değiştirmeniz de gerekmeyecek. Bu bağlamda ürünü merak ettiyseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Birbirinden güzel bu aydınlatma aksesuarları içerisinde bizim favorimiz kesinlikle sonuncuydu. Peki ya sizin ki hangisi?