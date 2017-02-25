Bu senenin en çok beklenen amiral gemilerinden biri olan Samsung Galaxy S8 hakkındaki son sızıntı Evan Blass tarafından paylaşıldı. Blass, her zamanki gibi Twitter hesabı aracılığıyla cihazın kayıt sayfasından alınan bir fotoğrafı paylaştı.

Samsung Galaxy S8 hakkında son olarak sizlerle cihazın bir kılıf içinde yer aldığı sızıntı bir fotoğrafı paylaşmıştık. Şimdi de merakla beklenen amiral gemisiyle ilgili olarak paylaştığı sızıntı bilgilerle bilinen Evan Blass’tan bir paylaşım geldi.

Evan Blass, Samsung Galaxy S8’in kayıt sayfasından bir görsel paylaştı. “Unbox your phone”, yani “Telefonunun kutusunu aç” başlığının ön plana çıkarıldığı görselde yeni Galaxy telefonuyla ilgili gelişmeleri ilk öğrenenler arasında olmak için kayıt olunabileceği belirtiliyor. Ayrıca görselde telefonun kavisli köşeleri ve ekranın alt ve üst kısmında yer alan ufak bölümler görülebiliyor. Bu kayıt sayfasının kısa bir süre içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Bununla birlikte özellikle son birkaç haftadır hakkında birçok sızıntı bilgi ve fotoğraf paylaşılan Samsung Galaxy S8’in MWC 2017’de tanıtılmayacağını da tekrardan belirtelim. Son söylentilere göre, amiral gemisinin 29 Mart’ta duyurulması bekleniyor.