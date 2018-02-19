Dünyanın deniz seviyesinden en yüksek zirvesi olan Everest Dağı’nın bir yamacı üzerinde tanımlanamayan bir cisim kameralara yakalandı. Disk şeklindeki nesne, uçakların ve helikopterlerin tepeye yaklaşamadığı alanlardan birisinde gözlemlendi. Görüntülerin bir araya getirilme hikayesi de oldukça garip.

Dünyanın dört bir yanından her gün sayısız tanımlamayan uçan nesne haberi geliyor. Açıkçası UFO olaylarını doğrudan uzaylılara bağlamak biraz mantıksız bir durum olsa da bazı görüntüler komplo teorilerini harekete geçirecek kadar önemli oluyorlar. Son aylarda ortaya çıkan en iddialı görsellerden birisi de Everest Dağı’nın bir yamacınca çekildi.

İklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla dünyanın farklı bölgelerinde projeler yürüten film yapımcısı David Breashears’ın 477 fotoğrafı bir araya getirdiği 2 milyar piksellik görüntüsündeki bir bölüm, dikkatleri üzerine çekti.

Bira daha yakından bakacak olursak:

UFO gözlemcilerine göre bu nesnenin bulunduğu irtifaya helikopterler, hava basıncından dolayı çıkış yapamıyorlar ve uçaklar için de tepeye fazlasıyla yakın görünüyor. Fotoğraf 2012 yılında çekilmiş olmasına rağmen bu ilginç detay henüz fark edilebilmiş. Fotoğrafı oluşturan film yapımcısı David Breashears ise henüz bir yorum yapmadı.

Çin ve Hindistan’da 1968’de ortaya atılan 51. Bölge iddialarından sonra UFO şikayetleri artmaya başlamıştı. Bu şikayetler, o dönem medyada kendine geniş yer bulan “uçan daire” figürü ile örtüşüyor ve şüpheleri küresel bir hale getiriyordu.

Rosevelt olayının ve 51. Bölge’nin her ne kadar medya oyunu ve algı yönetimi olduğu söylense de Everest’ten gelen bu 6 yıllık görsel de o dedikodulara malzeme olarak komplo teorileri arasına dahil oldu.