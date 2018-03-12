Evrenin 13.8 milyar Yılını, 10 Dakikaya Sığdıran Video!

Dünya oluşmadan önce, milyarlarca yıldızın olduğu bir evren vardı ve bizler gezegenimizin üzerinde var olduktan sonra da olmaya devam etti. Bilim, bu tarihi 13.8 milyar yıl geriye götürmeyi başardı. Peki bu kadar zamanda neler gerçekleşti? Evrenin oluşumuna dair kısa bir yolculuğa hazırlanın.

YouTube, bazen oldukça faydalı içeriklerin de bulunabileceği bir platform oluyor. Düzinelerce saçma içeriğin arasında insanın ufkunu fersah fersah açan, hayatı tekrar düşünmesini sağlayan sayısız içerik de var.

Bilimin ortaya koyduğu ve karşıt bir görüşün ispatlanmaması halinde değişmeyecek şeylerden birisi de evrenin oluşumudur. Günümüzden yaklaşık 13.8 milyar yıl önce gerçekleştiği düşünülen Big Bang’den sonra genişlemeye başlayan evren, milyarlarca galaksiye, o galaksilerin içindeki milyarlarca yıldıza ve o yıldızların çevresindeki güneş sistemlerine sahip.

Bugün bilim, Big Bang teorisini çürütmek için çalışmaya ve yaşamın kökenine ilişkin sağlam buldular elde etmeye devam ediyor. Gelinen son noktada tanrı parçacığı denilen bir kıvılcımın peşinde koşturuyoruz. YouTube üzerinde “melodysheep” adıyla yayın yapan John D Boswell’in hazırladığı yeni bir video, 13.8 milyar yıldır devam eden yaşam döngüsünü 10 dakikaya sığdırdı.

Boswell'in hazırladığı videonun her bir saniyesi yaklaşık 22 milyon yıla denk düşüyor:

Fizik dünyası, Big Bang oluşumundan öncesi hakkında her ne kadar çalışmalar devam etse de net bir görüşe sahip. Bu olaydan önce varlık anlamında hiç bir şeyin bulunmadığını söyleyen bilim insanları, evrenin doğuşunu sağlayan ve tanrı parçacığı adı verilen maddeyi araştırmaya devam ediyorlar.

Diğer taraftan Bing Bang, ünlü fizikçi Stephen Hawking’e göre başlangıç olmasının yanı sıra, bilinen bütün fizik kurallarına aykırı bir şekilde gelişen ilk olaydı.