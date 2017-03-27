Facebook’a Şimdi de GIF Butonu Geliyor!

Farklı farklı yenilikler ile gelişmeye devam eden Facebook, şimdi de GIF Butonu getiriyor.

Son dönemlerde internet dünyasının en popüler araçlarından biri haline gelen GIF, bir duyguyu ifade etmede fazlasıyla kullanılmaya başlandı. Bu noktada Twitter, WhatsApp gibi servisler GIF desteği sunarken, şimdi de Facebook’a GIF butonu özelliği geliyor.

Hali hazırda GIF paylaşımı gırla olan Facebook’ta, artık GIF paylaşmak için farklı internet sitelerini aramak yerine eklenecek olan GIF butonu üzerinden rahat rahat arama yapabileceksiniz.

GIPHY ve Tenor gibi sistemleri destekleyecek olan Facebook, aynı butonu büyük ihtimalle Facebook Messenger’a da getireceği söyleniyor. Daha önce Mark Zuckerberg'ün doğruladığı bu sistem Nisan ayı içerisinde beta kullanıcılarına ulaşacağını düşünüyoruz.